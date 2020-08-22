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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Енисей
Текстильщик - Енисей: обзор матча 22 августа 2020
Текстильщик
22.08.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
8'
Х. Аппаев
21'
М. Бачинский
50'
А. Ломакин
75'
Ф. Дворников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Енисей
84'
Желтая карточка
Ф. Дворников
75'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Дворников
73'
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
А. Шленкин
️️️️
И. Мосейчук
73'
Замена
А. Мухаметзянов
️️️️
М. Сидоров
72'
66'
Замена
Е. Песиков
️️️️
А. Галимов
62'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
59'
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
Замена
А. Солодков
️️️️
А. Горюшкин
56'
50'
ГОЛ! 2:1!
А. Ломакин
Замена
А. Агеев
️️️️
М. Бачинский
46'
46'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Глушков
28'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
ГОЛ! 2:0!
М. Бачинский
21'
Желтая карточка
И. Мосейчук
19'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аппаев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Текстильщик
95
Александр Маслов
ВР
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
10
Владислав Сысуев
ЦП
8
Александр Солодков
ЦП
19
Евгений Попов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Федор Дворников
ЦФ
3-1-3-3
1
Смирнов
88
Обивалин
17
Фомин
95
Губочкин
7
Горюшкин
37
Маричев
81
Сидоров
9
Мосейчук
14
Аппаев
77
Бачинский
77
Романенко
4-2-2-2
1
Опарин
13
Марков
15
Цховребов
96
Рукас
2
Кичин
21
Зотов
8
Иванов
27
Галимов
19
Глушков
23
Лескано
32
Саная
7
Горюшкин
8
Солодков
8
Солодков
7
Горюшкин
81
Сидоров
8
Мухаметзянов
8
Мухаметзянов
81
Сидоров
77
Бачинский
76
Агеев
76
Агеев
77
Бачинский
9
Мосейчук
7
Шленкин
7
Шленкин
9
Мосейчук
27
Галимов
9
Песиков
9
Песиков
27
Галимов
23
Лескано
9
Дворников
9
Дворников
23
Лескано
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
10
Комков
10
Комков
19
Глушков
Остались в запасе
Текстильщик
Енисей
10
Владислав Сысуев
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
19
Евгений Попов
ЦП
95
Александр Маслов
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
19
Евгений Попов
ЦП
95
Александр Маслов
ВР
Остались в запасе
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Текстильщик - Енисей
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Текстильщик
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