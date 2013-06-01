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Борха Гомес
Статистика
Борха Гомес - статистика
Завершил карьеру
14 мая 1988 (38), Мадрид
#20 | Защитник
184 см | 81 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
12
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
2 : 0
01.06.2013
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
1 : 5
05.04.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1 : 0
01.04.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
1 : 1
17.03.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сарагоса
0 : 0
11.03.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
1 : 2
03.03.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
2 : 1
24.02.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
1 : 2
16.02.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0 : 3
10.02.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
1 : 0
03.02.2013
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
0 : 0
02.12.2012
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
1 : 0
24.11.2012
Гранада
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
0 : 1
18.11.2012
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
1 : 2
10.11.2012
Гранада
1' - 90'
31'
Испания. Примера, 10 тур
Гранада
1 : 2
04.11.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
3 : 1
28.10.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
1 : 2
21.10.2012
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
1 : 2
07.10.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
2 : 1
30.09.2012
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
2 : 0
22.09.2012
Гранада
1' - 90'
90'
72'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
3 : 0
02.09.2012
Гранада
1' - 60'
14'
60'
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
1 : 1
26.08.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1 : 0
20.08.2012
Гранада
1' - 90'
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