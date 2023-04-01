Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниэль Опаре - статистика

Завершил карьеру
18 октября 1990 (35), Аккра
#40 | Защитник
174 см
Гана
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серен
20
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Серен
0 : 2
11.03.2023
Антверпен
1' - 11'
11'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
04.03.2023
Серен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Серен
0 : 2
25.02.2023
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Серен
1 : 1
18.02.2023
Зюлте-Варегем
1' - 74'
21'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Шарлеруа
3 : 0
11.02.2023
Серен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Серен
2 : 1
04.02.2023
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Генк
4 : 0
29.01.2023
Серен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Серен
0 : 1
22.01.2023
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Кортрейк
3 : 2
18.01.2023
Серен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Серен
1 : 1
14.01.2023
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Серен
0 : 1
23.12.2022
Эйпен
1' - 90'
22'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Оуд-Хеверли
5 : 0
11.11.2022
Серен
1' - 90'
73'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Серен
1 : 2
05.11.2022
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Серен
1 : 2
30.10.2022
Юнион СЖ
1' - 73'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Гент
2 : 1
23.10.2022
Серен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серен
0 : 1
18.10.2022
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Вестерло
2 : 2
14.10.2022
Серен
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Серен
1 : 1
08.10.2022
Остенде
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
0 : 2
30.09.2022
Серен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серен
0 : 2
10.09.2022
Брюгге
1' - 74'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Мехелен
2 : 3
03.09.2022
Серен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Серен
0 : 4
27.08.2022
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Серен
0 : 1
13.08.2022
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Серен
0 : 1
31.07.2022
Кортрейк
1' - 90'
Главные новости
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+