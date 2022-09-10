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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Брюгге
Серен - Брюгге: обзор матча 10 сентября 2022
Серен
10.09.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Брюгге
52'
К. Ларин
69'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Брюгге
Желтая карточка
А. Силла
90'
+3
86'
Замена
К. Соуа
️️️️
К. Ларин
Желтая карточка
А. Ба
84'
Желтая карточка
С. Элисор
83'
75'
Замена
Л. Аудор
️️️️
К. Нильсен
Замена
С. Элисор
️️️️
Д. Опаре
74'
69'
ГОЛ! 0:2!
Х. Ванакен
Пас отдал
Р. Яремчук
67'
Замена
Р. Онидика
️️️️
А. Нуса
66'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Э. Баланта
Желтая карточка
С. Сиссоко
53'
52'
ГОЛ! 0:1!
К. Ларин
Пас отдал
Р. Яремчук
44'
Желтая карточка
А. Нуса
41'
Желтая карточка
К. Ларин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
17
Абу Ба
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Серен
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
33
Noah Solheid
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
23
Лерой Абанда
ЦФ
Брюгге
13
Kiany Vroman
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
2-5-1-2
30
Дитш
2
Силла
36
Тшибуабуа
18
Поти
17
Ба
6
Сиссоко
17
Бернье
23
Лепуан
6
Кашбах
40
Опаре
99
Муандилмаджи
4-1-1-1-3
22
Миньоле
3
Одои
23
Соболь
28
Боята
44
Мехеле
3
Баланта
20
Ванакен
7
Нуса
9
Ларин
94
Нильсен
9
Яремчук
40
Опаре
22
Элисор
22
Элисор
40
Опаре
94
Нильсен
62
Аудор
62
Аудор
94
Нильсен
7
Нуса
25
Онидика
25
Онидика
7
Нуса
9
Ларин
14
Соуа
14
Соуа
9
Ларин
3
Баланта
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
3
Баланта
Остались в запасе
Серен
Брюгге
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
33
Noah Solheid
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
23
Лерой Абанда
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
13
Kiany Vroman
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
33
Noah Solheid
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
23
Лерой Абанда
ЦФ
Остались в запасе
13
Kiany Vroman
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Серен - Брюгге
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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