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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Генк
Серен - Генк: обзор матча 27 августа 2022
Серен
27.08.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
0 : 4
Завершен
Генк
30'
М. Трезор
56'
Д. Пайнтсил
65'
М. Трезор
67'
К. Лепуан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Генк
90'
Желтая карточка
Х. Артеага
Желтая карточка
С. Элисор
87'
85'
Замена
М. Галарса
️️️️
М. Трезор
79'
Желтая карточка
М. Трезор
71'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Д. Пайнтсил
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
К. Лепуан
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Трезор
63'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пайнтсил
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Трезор
Желтая карточка
А. Силла
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
28
Денис Бунчуков
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
23
Лерой Абанда
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Серен
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Николас Кастро
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3-3-4
30
Дитш
2
Силла
24
Тремуле
35
Консейсау
6
Сиссоко
17
Бернье
23
Лепуан
28
Бунчуков
40
Опаре
23
Абанда
99
Муандилмаджи
4-4-1-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
17
Грошовски
8
Хейнен
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
90
Немет
31
Трезор
5
Галарса
5
Галарса
31
Трезор
28
Пайнтсил
30
Онуачу
30
Онуачу
28
Пайнтсил
Остались в запасе
Серен
Генк
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Николас Кастро
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Николас Кастро
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Серен - Генк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
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