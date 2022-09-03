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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Серен
Мехелен - Серен: обзор матча 03 сентября 2022
Мехелен
03.09.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Серен
27'
T. Peyre
44'
С. Уолш
22'
Y. Thoelen (АГ)
71'
М. Муандилмаджи (П)
81'
М. Муандилмаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Серен
Замена
Т. Раемакерс
️️️️
T. Peyre
90'
Замена
J. Hernandez
️️️️
D. Wouters
86'
Замена
С. Гуэ
️️️️
J. Vanlerberghe
86'
81'
ГОЛ! 2:3!
М. Муандилмаджи
75'
Желтая карточка
А. Силла
71'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Муандилмаджи
Замена
Н. Сторм
️️️️
Ж. Нгой
71'
59'
Замена
С. Элисор
️️️️
А. Ба
Желтая карточка
D. Wouters
50'
ГОЛ! 2:1!
С. Уолш
Пас отдал
Ж. Хайреманс
44'
ГОЛ! 1:1!
T. Peyre
Пас отдал
D. Wouters
27'
25'
Желтая карточка
М. Муандилмаджи
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Y. Thoelen
Желтая карточка
Ж. Нгой
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
17
Абу Ба
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Мехелен
32
Rayane Falchou
ВР
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
28
Тон Раемакерс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
23
Лерой Абанда
ЦФ
28
Денис Бунчуков
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
4-3-4
14
Уолш
30
5
23
17
Скофс
11
Хайреманс
9
Да Крус
15
5
Ван Хоренбек
14
Маледе
7
Нгой
2-5-1-2
30
Дитш
24
Тремуле
2
Силла
18
Поти
17
Ба
6
Кашбах
17
Бернье
6
Сиссоко
23
Лепуан
40
Опаре
99
Муандилмаджи
30
10
Гуэ
10
Гуэ
30
5
8
8
5
23
28
Раемакерс
28
Раемакерс
23
7
Нгой
10
Сторм
10
Сторм
7
Нгой
17
Ба
22
Элисор
22
Элисор
17
Ба
Остались в запасе
Мехелен
Серен
32
Rayane Falchou
ВР
2
Iebe Swers
ЦЗ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
23
Тимоти Мартин
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
23
Лерой Абанда
ЦФ
28
Денис Бунчуков
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
32
Rayane Falchou
ВР
2
Iebe Swers
ЦЗ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
23
Лерой Абанда
ЦФ
28
Денис Бунчуков
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Мехелен - Серен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
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2019.07.19 07:25
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33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
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Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
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2020.07.30 09:53
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2019.07.19 07:25
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