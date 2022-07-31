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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Кортрейк
Серен - Кортрейк: обзор матча 31 июля 2022
Серен
31.07.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Кортрейк
59'
Ц. Ватанабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Кортрейк
90'
+5
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Д. Мбайо
90'
+3
Желтая карточка
Х. Кейта
90'
+1
Замена
Д. Энен
️️️️
Б. Мессауди
Красная карточка
М. Тшибуабуа
87'
Замена
М. Поти
️️️️
А. Бернье
74'
73'
Замена
Ф. Селемани
️️️️
П. Хабиб Гуйе
59'
ГОЛ! 0:1!
Ц. Ватанабе
29'
Желтая карточка
П. Хабиб Гуйе
26'
Красная карточка
А. Бенчаиб
Пенальти не реализован!
С. Элисор
20'
Желтая карточка
С. Элисор
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
35
Emmanual Fernandes
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
23
Лерой Абанда
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Серен
28
Elias Spago
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Кортрейк
14
Дион Де Неве
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
16
Максим Деман
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
4-3-3
30
Дитш
35
36
Тшибуабуа
24
Тремуле
2
Силла
17
Бернье
23
Лепуан
6
Сиссоко
40
Опаре
23
Абанда
22
Элисор
3-1-5
31
Илич
4
Ватанабе
8
Мехсату
24
Дессоле
8
Кейта
30
Д'Хаен
11
Мбайо
9
Мессауди
7
Бенчаиб
14
17
Бернье
18
Поти
18
Поти
17
Бернье
11
Мбайо
14
Де Неве
14
Де Неве
11
Мбайо
77
Гуйе
7
Селемани
7
Селемани
77
Гуйе
9
Мессауди
8
Энен
8
Энен
9
Мессауди
Остались в запасе
Серен
Кортрейк
28
Elias Spago
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
16
Максим Деман
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
28
Elias Spago
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Деман
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Серен - Кортрейк
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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