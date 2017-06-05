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Александр Бухаров
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
2
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
14
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
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Все новости
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
1
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
3
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
2
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
2
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
6
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
24
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
12
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
8
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
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16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
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Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
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«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
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Александр Бухаров - статьи
#11 | Нападающий
Имя
Александр
Отчество
Евгеньевич
Фамилия
Бухаров
Состав
Без клуба
Родной город
Набережные Челны
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
12 марта 1985 (37 лет)
Рост
193
Вес
92
Стоимость:
€ 300
тыс
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Посты
05.06.2017 23:25
Главные выводы по матчу Венгрия – Россия
Сборная России разгромила Венгрию в контрольном матче, но потеряла Зобнина. Резюмируем прошедшую игру.
35
02.06.2017 17:30
Почему потеря Дзюбы – не трагедия для сборной России
Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций, но переживать из-за этого не стоит. Да, мы лишились второго бомбардира чемпионата, но есть и первый, к тому же Дзюбу можно заменить не только Смоловым.
19
23.04.2017 23:00
Акинфеев, Бухаров, судьи и другие герои и антигерои 24-го тура РФПЛ
«Зенит» скандально открыл новый стадион, «Спартак» разгромили в Ростове-на-Дону, Акинфеев оставил ЦСКА в чемпионской гонке. Подводим итоги 24-го тура РФПЛ на «Бомбардире»!
24
28.03.2017 22:15
Месси впаяли дисквалификацию на четыре игры. Россия спаслась в матче с Бельгией. Дайджест событий дня
«Барселона» нашла замену Луису Энрике. В Исландии – демографический взрыв спустя девять месяцев после Евро. Месси оскорбил судью и получил дисквалификацию на четыре матча. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
28.03.2017 21:45
Сборная России спасла матч против Бельгии. Как это было
Сборная России открыла стадион «Фишт» запоминающейся игрой с бельгийцами, в которой было забито сразу шесть мячей. «Бомбардир» показывает все голы матча и собирает реакцию на продемонстрированный нашей командой футбол.
12
25.03.2017 10:00
Первый матч сборной России в 2017 году. Какие выводы?
Сборная России снова собралась вместе и не снова разочаровала краснодарских зрителей. Россияне проиграли Кот-д’Ивуару (0:2), настроив общественность против себя. «Бомбардир» выделяет главное из этой игры.
37
18.03.2017 14:30
«Вынесите Бухарову пиваса, раз бананы можно». О чем писали в твиттер на этой неделе
Банан для Рохо, сериал с Уткиным, сексуальная Макарова – все это и многое другое в нашей щебечущей рубрике.
6
10.03.2017 02:30
«Момент, ради которого родился Гранат». Репортаж «Бомбардира» из Ростова
«Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли в результативную ничью. Корреспондент «Бомбардира» побывал на матче и выяснил, кто из игроков «МЮ» согласен селфиться, а кто – проходит мимо.
9
03.03.2017 21:30
«Ростов» забил шесть мячей в ворота «Томи». Финал Кубка России пройдет в Сочи. Дайджест событий дня
Венгер назвал себя специалистом по мазохизму. Жулиано получил вызов в сборную Бразилии. Месси хочет видеть Сампаоли в «Барселоне». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
15
12.01.2017 12:00
Расхитители гробниц. Как «Зенит» грабит конкурентов на протяжении 10 лет
Кристиан Нобоа может перейти в «Зенит». «Бомбардир» вспоминает множество других случаев, когда Питер уводил игроков у прямых конкурентов.
67
09.09.2016 19:45
«Ростов» победил «Крылья» благодаря точному удару новичка Препелицэ. Ключевые моменты матча
Через несколько дней ростовчане дебютируют на групповом этапе Лиги чемпионов сразу в Мюнхене. Перед этим им удалось в тяжелом матче переиграть «Крылья Советов». «Бомбардир» показывает главные события игры.
4
12.08.2016 19:21
«Зенит» вытащил тяжелейший матч с «Ростовом». 3-й тур РФПЛ стартовал с пяти голов в Питере
«Зенит» сыграл с «Ростовом» в первом матче третьего тура РФПЛ и сумел одержать волевую победу, отыгравшись с 0:2. Удаление, пенальти и множество голов на любой вкус – в обзоре матча от «Бомбардира».
37
03.08.2016 19:05
Дурман Бердыева. Почему болеть за «Ростов» все равно не надо
Кому-то в матче с «Андерлехтом» показалось, что не все так уж и фатально и «Ростов» все равно готов к Лиге чемпионов. Дмитрий Проскурин разрушает ваши надежды.
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03.05.2016 12:00
Навас, Сантана и Бухаров – в антисборной 26 тура
Лишивший Зе Луиша дубля Дюрица, не понимающий, куда попал Сантана, несостоявшийся герой Ростова и жертва тактической революции Кобелева – в антисборной 26-го тура от «Бомбардира».
2
14.01.2016 11:00
5 российских футболистов, отказавшихся от Европы
Полузащитник «Кубани» Сергей Ткачев на днях подписал контракт с ЦСКА, хотя уже начал переговоры с немецким «Штутгартом». «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда российские футболисты сознательно или под давлением обстоятельств отказывались от перехода в Европу.
2
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