|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|26
|4
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2009
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:0
|Томь (мол) (Томск)
|06.11.2009
|63' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|31.10.2009
|57' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|24.10.2009
|70' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|16.10.2009
|77' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:1
|Томь (мол) (Томск)
|02.10.2009
|1' -46'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Раменское (Раменское )
|26.09.2009
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|19.09.2009
|53' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:2
|Рубин (мол) (Казань)
|13.09.2009
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|35'
|21.08.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|15.08.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|11'
|31.07.2009
|1' -58'
|Томь (мол) (Томск)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|24.07.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|71'
|18.07.2009
|46' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Химки (мол) (Химки)
|11.07.2009
|1' -80'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|13.06.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|31'
|29.05.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Динамо (мол) (Москва)
|22.05.2009
|Был в запасе
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|16.05.2009
|1' -79'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|16' 79'
|10.05.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Томь (мол) (Томск)
|01.05.2009
|62' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.04.2009
|1' -84'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|77'
|10.04.2009
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|04.04.2009
|1' -70'
|Томь (мол) (Томск)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|22.03.2009
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:1
|Томь (мол) (Томск)
|14.03.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)