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    Сергей Воронов - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Воронов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 ноября 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 83
    Стоимость:
    € 1,40
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 26 4 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2009 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 5:0 Томь (мол) (Томск)
    06.11.2009 63' -90' Химки (мол) (Химки) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    31.10.2009 57' -90' Томь (мол) (Томск) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    24.10.2009 70' -90' Амкар (мол) (Пермь) 4:1 Томь (мол) (Томск)
    16.10.2009 77' -90' Динамо (мол) (Москва) 0:1 Томь (мол) (Томск)
    02.10.2009 1' -46' Томь (мол) (Томск) 0:3 Раменское (Раменское )
    26.09.2009 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    19.09.2009 53' -90' Томь (мол) (Томск) 2:2 Рубин (мол) (Казань)
    13.09.2009 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    35'
    21.08.2009 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    15.08.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:1 Академия Кубань (Краснодар)
    11'
    31.07.2009 1' -58' Томь (мол) (Томск) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    24.07.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    71'
    18.07.2009 46' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Химки (мол) (Химки)
    11.07.2009 1' -80' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    13.06.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    31'
    29.05.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 Динамо (мол) (Москва)
    22.05.2009 Был в запасе Раменское (Раменское ) 2:1 Томь (мол) (Томск)
    16.05.2009 1' -79' Томь (мол) (Томск) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    16' 79'
    10.05.2009 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Томь (мол) (Томск)
    01.05.2009 62' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    17.04.2009 1' -84' Томь (мол) (Томск) 1:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    77'
    10.04.2009 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 2:1 Томь (мол) (Томск)
    04.04.2009 1' -70' Томь (мол) (Томск) 0:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    22.03.2009 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:1 Томь (мол) (Томск)
    14.03.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
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