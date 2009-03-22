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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Томь (мол)
ЦСКА (мол) - Томь (мол): обзор матча 22 марта 2009
ЦСКА (мол)
22.03.2009, воскресенье, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 1
Завершен
Томь (мол)
45'
Р. Жариков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Томь (мол)
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
К. Ковальчук
Желтая карточка
Ф. Бурдыкин
Замена
А. Кудрявцев
️️️️
А. Григорян
Замена
А. Столяренко
️️️️
Д. Замешаев
Желтая карточка
Д. Протопопов
Замена
Г. Болайи Осени
️️️️
И. Драгунов
Замена
Н. Коновалов
️️️️
К. Сашилин
Замена
Р. Грохин
️️️️
В. Волков
Замена
И. Скрипник
️️️️
Е. Помазан
Замена
А. Григорян
️️️️
А. Заболотный
ГОЛ! 0:1!
Р. Жариков
Желтая карточка
А. Киселев
Замена
Р. Жариков
️️️️
А. Зобнин
Желтая карточка
А. Заболотный
12'
10'
Желтая карточка
К. Сашилин
Желтая карточка
И. Вахрушев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Евгений Помазан
ВР
21
Дмитрий Протопопов
ЦЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
10
Максим Федоров
ЦП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
0
Константин Сашилин
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Виталий Волков
АП
14
Александр Зобнин
ЦФ
11
Сергей Воронов
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
0
Евгений Шеренков
ЦП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
11
Алексей Волков
ЦФ
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
26
Артак Григорян
ЦФ
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
29
Никита Коновалов
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
71
Роман Грохин
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
4-5-1
1
Помазан
21
Протопопов
14
Драгунов
4
Никитин
8
Федотов
10
Калоуда
44
Замешаев
63
Рыжов
20
Киселев
10
Федоров
91
Заболотный
4-3-1-2
1
Бурдыкин
26
Строев
17
Матвиенко
15
Вахрушев
18
Сергеев
0
Сашилин
85
Ефремов
8
Ковальчук
11
Волков
11
Воронов
14
Зобнин
Григорян
13
Кудрявцев
13
Кудрявцев
Григорян
14
Драгунов
0
Осени
0
Осени
14
Драгунов
91
Заболотный
26
Григорян
26
Григорян
91
Заболотный
1
Помазан
1
Скрипник
1
Скрипник
1
Помазан
44
Замешаев
20
Столяренко
20
Столяренко
44
Замешаев
0
Сашилин
29
Коновалов
29
Коновалов
0
Сашилин
11
Волков
71
Грохин
71
Грохин
11
Волков
8
Ковальчук
90
Пшеничников
90
Пшеничников
8
Ковальчук
14
Зобнин
43
Жариков
43
Жариков
14
Зобнин
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Томь (мол)
0
Евгений Шеренков
ЦП
11
Алексей Волков
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
51
Никита Козлов
ЦФ
1
Егор Ридош
ВР
Остались в запасе
0
Евгений Шеренков
ЦП
11
Алексей Волков
ЦФ
Остались в запасе
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
51
Никита Козлов
ЦФ
1
Егор Ридош
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча ЦСКА (мол) - Томь (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
ЦСКА им. Г. Федотова (снесен)
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