Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Томь (мол)
Рубин (мол) - Томь (мол): обзор матча 10 мая 2009
Рубин (мол)
10.05.2009, воскресенье, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 8 тур
3 : 0
Завершен
Томь (мол)
54'
Д. Мирзаев
81'
С. Иоломанов
89'
И. Портнягин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Томь (мол)
+1
Желтая карточка
Р. Жариков
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Портнягин
Желтая карточка
Д. Сергеев
Замена
А. Гаппаров
️️️️
Д. Мирзаев
Замена
С. Аксенов
️️️️
К. Сашилин
ГОЛ! 2:0!
С. Иоломанов
Замена
С. Иоломанов
️️️️
А. Котляров
Замена
В. Чернов
️️️️
В. Галиулин
Замена
К. Дмитриевский
️️️️
И. Туев
Желтая карточка
В. Галиулин
Замена
Р. Жариков
️️️️
А. Зобнин
Замена
Д. Матвиенко
️️️️
С. Голяткин
ГОЛ! 1:0!
Д. Мирзаев
Замена
И. Портнягин
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
М. Гаджиев
Замена
И. Бикчантаев
️️️️
И. Кухарчук
Замена
Р. Грохин
️️️️
А. Якимов
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Н. Немет
Желтая карточка
Д. Тарабриков
Желтая карточка
А. Зобнин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
0
Константин Сашилин
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
3
Сергей Голяткин
АП
14
Александр Зобнин
ЦФ
11
Сергей Воронов
ЦФ
Рубин (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Сергей Аксенов
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
3-4-1-1
77
Ревишвили
22
Нагаев
80
Климов
66
Жестоков
21
Галиулин
91
Самигуллин
52
Котляров
91
Гаджиев
44
Кухарчук
19
Оразсахедов
4-2-2-2
1
Ридош
89
Якимов
42
Туев
15
Вахрушев
18
Сергеев
0
Сашилин
8
Ковальчук
0
Немет
3
Голяткин
11
Воронов
14
Зобнин
21
Галиулин
28
Чернов
28
Чернов
21
Галиулин
52
Котляров
53
Иоломанов
53
Иоломанов
52
Котляров
Мирзаев
15
Гаппаров
15
Гаппаров
Мирзаев
91
Гаджиев
22
Мирзаев
22
Мирзаев
91
Гаджиев
44
Кухарчук
11
Бикчантаев
11
Бикчантаев
44
Кухарчук
19
Оразсахедов
97
Портнягин
97
Портнягин
19
Оразсахедов
42
Туев
28
Дмитриевский
28
Дмитриевский
42
Туев
3
Голяткин
17
Матвиенко
17
Матвиенко
3
Голяткин
0
Немет
85
Ефремов
85
Ефремов
0
Немет
0
Сашилин
0
Аксенов
0
Аксенов
0
Сашилин
89
Якимов
71
Грохин
71
Грохин
89
Якимов
14
Зобнин
43
Жариков
43
Жариков
14
Зобнин
Остались в запасе
Рубин (мол)
Томь (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
96
Иван Перфильев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Томь (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Томь (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+