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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
Кр. Советов (мол) - Томь (мол): обзор матча 28 ноября 2009
Кр. Советов (мол)
28.11.2009, суббота, 12:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 30 тур
5 : 0
Завершен
Томь (мол)
8'
С. Ткачев
29'
А. Попов
45'
Р. Разделкин
50'
Д. Костяев
89'
С. Шустиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
Замена
С. Воронин
️️️️
А. Москвин
ГОЛ! 5:0!
С. Шустиков
Замена
А. Часовских
️️️️
А. Попов
Замена
Д. Воронов
️️️️
Р. Жариков
Замена
А. Буданов
️️️️
С. Ткачев
Замена
В. Климеев
️️️️
В. Друковский
Замена
К. Сашилин
️️️️
Д. Ефремов
Замена
В. Куров
️️️️
Е. Песегов
Замена
Н. Козлов
️️️️
В. Гапонов
ГОЛ! 4:0!
Д. Костяев
Замена
Д. Щербак
️️️️
Р. Разделкин
ГОЛ! 3:0!
Р. Разделкин
Замена
️️️️
Д. Пшеничников
ГОЛ! 2:0!
А. Попов
ГОЛ! 1:0!
С. Ткачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
71
Роман Грохин
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
10
Виктор Климеев
ЦЗ
30
Денис Щербак
ЦП
0
Виталий Куров
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
Томь (мол)
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
0
Константин Сашилин
ЦП
11
Сергей Воронов
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
3-3-3-1
77
Москвин
2
Друковский
2
Редя
6
Шустиков
43
Костяев
15
Цаллагов
0
Ткаченко
10
Разделкин
7
Песегов
11
Ткачев
39
Попов
3-2-3-2
1
Ридош
28
Дмитриевский
42
Туев
29
Коновалов
30
Башилов
89
Якимов
71
Грохин
90
Пшеничников
85
Ефремов
43
Жариков
8
Гапонов
39
Попов
15
Часовских
15
Часовских
39
Попов
10
Разделкин
30
Щербак
30
Щербак
10
Разделкин
2
Друковский
10
Климеев
10
Климеев
2
Друковский
7
Песегов
0
Куров
0
Куров
7
Песегов
77
Москвин
22
Воронин
22
Воронин
77
Москвин
11
Ткачев
44
Буданов
44
Буданов
11
Ткачев
8
Гапонов
51
Козлов
51
Козлов
8
Гапонов
85
Ефремов
0
Сашилин
0
Сашилин
85
Ефремов
43
Жариков
4
Воронов
4
Воронов
43
Жариков
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
12
Евгений Попков
ЦП
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
11
Сергей Воронов
ЦФ
Остались в запасе
12
Евгений Попков
ЦП
Остались в запасе
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
11
Сергей Воронов
ЦФ
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
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Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
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Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
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2017.05.21 11:59
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