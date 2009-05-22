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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Томь (мол)
Раменское - Томь (мол): обзор матча 22 мая 2009
Раменское
22.05.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 10 тур
2 : 1
Завершен
Томь (мол)
45'
М. Шевяков
71'
В. Юрченко
16'
Ф. Проньков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Томь (мол)
Замена
А. Анисимов
️️️️
М. Шевяков
ГОЛ! 2:1!
В. Юрченко
Замена
С. Аксенов
️️️️
Д. Пшеничников
Желтая карточка
К. Ковальчук
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Еременко
Замена
А. Зобнин
️️️️
Д. Киселев
Замена
Р. Жариков
️️️️
К. Сашилин
Замена
Р. Грохин
️️️️
В. Волков
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Д. Евсиков
Замена
М. Спирин
️️️️
А. Сапета
Замена
Д. Халилович
️️️️
Е. Мальков
Замена
А. Молодцов
️️️️
И. Темников
Замена
А. Ребров
️️️️
В. Чилюшкин
ГОЛ! 1:1!
М. Шевяков
Желтая карточка
А. Сапета
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Проньков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Михаил Шевяков
ЦФ
35
Федор Проньков
ЦФ
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
0
Денис Евсиков
ПЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
15
Денис Киселев
ЦП
11
Виталий Волков
АП
3
Сергей Голяткин
АП
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
21
Артем Анисимов
ЦП
21
Михаил Спирин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
71
Роман Грохин
ЦП
0
Сергей Аксенов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
11
Сергей Воронов
ЦФ
4-3-2
24
Чилюшкин
26
Васиев
3
Мальков
3
Плопа
11
Темников
20
Еременко
7
Белоусов
41
Сапета
35
Проньков
19
Шевяков
3-2-3-2
1
Ридош
17
Матвиенко
89
Якимов
15
Вахрушев
0
Евсиков
42
Туев
90
Пшеничников
0
Сашилин
15
Киселев
11
Волков
3
Голяткин
Соболев
0
Юрченко
0
Юрченко
Соболев
19
Шевяков
21
Анисимов
21
Анисимов
19
Шевяков
41
Сапета
21
Спирин
21
Спирин
41
Сапета
24
Чилюшкин
32
Ребров
32
Ребров
24
Чилюшкин
3
Мальков
0
Халилович
0
Халилович
3
Мальков
11
Темников
27
Молодцов
27
Молодцов
11
Темников
20
Еременко
8
Махмудов
8
Махмудов
20
Еременко
11
Волков
71
Грохин
71
Грохин
11
Волков
90
Пшеничников
0
Аксенов
0
Аксенов
90
Пшеничников
0
Сашилин
43
Жариков
43
Жариков
0
Сашилин
15
Киселев
14
Зобнин
14
Зобнин
15
Киселев
0
Евсиков
8
Ковальчук
8
Ковальчук
0
Евсиков
Остались в запасе
Раменское
Томь (мол)
11
Сергей Воронов
ЦФ
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
11
Сергей Воронов
ЦФ
96
Иван Перфильев
ВР
Статистика матча Раменское - Томь (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
Новости команд
Все
Раменское
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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