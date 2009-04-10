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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Томь (мол)
Кубань (мол) - Томь (мол): обзор матча 10 апреля 2009
Кубань (мол)
10.04.2009, пятница, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 4 тур
2 : 1
Завершен
Томь (мол)
3'
Д. Матвиенко (АГ)
12'
П. Миненко
71'
К. Сашилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
К. Лагиевка
+1
Желтая карточка
А. Винников
Желтая карточка
Р. Бугаев
Замена
А. Винников
️️️️
Е. Одинцов
Замена
В. Гапонов
️️️️
К. Сашилин
Замена
Р. Половов
️️️️
В. Дмитренко
ГОЛ! 2:1!
К. Сашилин
Желтая карточка
Е. Курдус
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
К. Ковальчук
Замена
Р. Грохин
️️️️
А. Якимов
Желтая карточка
Д. Матвиенко
Желтая карточка
В. Дмитренко
Желтая карточка
К. Ковальчук
Замена
Д. Ефремов
️️️️
С. Аксенов
Замена
В. Ткаченко
️️️️
С. Голяткин
Замена
Е. Пузин
️️️️
Б. Карюкин
Замена
Е. Курдус
️️️️
М. Жавнерчик
Замена
Р. Жариков
️️️️
А. Архипов
Желтая карточка
И. Квеквескири
ГОЛ! 2:0!
П. Миненко
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Матвиенко
Замена
️️️️
Р. Баратов
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
0
Евгений Одинцов
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
0
Константин Сашилин
ЦП
0
Сергей Аксенов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
11
Сергей Воронов
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
0
Артуш Галстян
ЦП
18
Роман Половов
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
0
Владислав Ткаченко
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
3-3-3-1
85
Карюкин
6
Миненко
5
Дмитренко
50
Лагиевка
15
Жавнерчик
33
Квеквескири
8
Бугаев
30
Кучук
37
Долженко
0
Одинцов
4
Баратов
4-3-1-2
1
Бурдыкин
89
Якимов
17
Матвиенко
15
Вахрушев
18
Сергеев
0
Сашилин
0
Аксенов
8
Ковальчук
3
Голяткин
26
Архипов
11
Воронов
5
Дмитренко
18
Половов
18
Половов
5
Дмитренко
15
Жавнерчик
73
Курдус
73
Курдус
15
Жавнерчик
0
Одинцов
39
Винников
39
Винников
0
Одинцов
42
Кабанов
42
Кабанов
85
Карюкин
22
Пузин
22
Пузин
85
Карюкин
3
Голяткин
0
Ткаченко
0
Ткаченко
3
Голяткин
0
Аксенов
85
Ефремов
85
Ефремов
0
Аксенов
26
Архипов
43
Жариков
43
Жариков
26
Архипов
89
Якимов
71
Грохин
71
Грохин
89
Якимов
8
Ковальчук
90
Пшеничников
90
Пшеничников
8
Ковальчук
0
Сашилин
8
Гапонов
8
Гапонов
0
Сашилин
Остались в запасе
Кубань (мол)
Томь (мол)
55
Сергей Поминов
ЦЗ
0
Артуш Галстян
ЦП
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
55
Сергей Поминов
ЦЗ
0
Артуш Галстян
ЦП
Остались в запасе
96
Иван Перфильев
ВР
Статистика матча Кубань (мол) - Томь (мол)
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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