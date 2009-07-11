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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Томь (мол)
Локомотив (мол) - Томь (мол): обзор матча 11 июля 2009
Локомотив (мол)
11.07.2009, суббота, 13:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 0
Завершен
Томь (мол)
68'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Томь (мол)
Замена
️️️️
Н. Самохин
Замена
А. Якимов
️️️️
А. Зобнин
Замена
Н. Козлов
️️️️
С. Воронов
Замена
П. Печенкин
️️️️
М. Беляев
Замена
И. Туев
️️️️
Д. Ефремов
Желтая карточка
Н. Пилиев
Желтая карточка
Д. Полоз
Замена
М. Шарифи
️️️️
А. Панковец
ГОЛ! 1:0!
Г. Нуров
Желтая карточка
А. Панковец
Замена
Р. Жариков
️️️️
К. Сашилин
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
К. Ковальчук
Замена
Г. Нуров
️️️️
И. Миронов
Желтая карточка
Д. Ефремов
Желтая карточка
Р. Грохин
Замена
Д. Матвиенко
️️️️
Е. Филипенко
Замена
А. Гомелько
️️️️
И. Киселев
Желтая карточка
Д. Сергеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Александр Панковец
ЦП
14
Никита Самохин
ЦП
27
Илья Миронов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
14
Александр Зобнин
ЦФ
11
Сергей Воронов
ЦФ
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
22
Павел Печенкин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
3-5-2
0
Киселев
11
Павлов
0
Дьяков
6
Беляев
5
Пилиев
14
Самохин
27
Миронов
4
Фомин
17
Панковец
7
Полоз
11
Чочиев
3-4-1-2
1
Ридош
15
Вахрушев
24
Филипенко
18
Сергеев
0
Сашилин
71
Грохин
8
Ковальчук
85
Ефремов
3
Голяткин
11
Воронов
14
Зобнин
6
Беляев
22
Печенкин
22
Печенкин
6
Беляев
0
Киселев
12
Гомелько
12
Гомелько
0
Киселев
17
Панковец
33
Шарифи
33
Шарифи
17
Панковец
27
Миронов
94
Нуров
94
Нуров
27
Миронов
24
Филипенко
17
Матвиенко
17
Матвиенко
24
Филипенко
8
Ковальчук
90
Пшеничников
90
Пшеничников
8
Ковальчук
0
Сашилин
43
Жариков
43
Жариков
0
Сашилин
85
Ефремов
42
Туев
42
Туев
85
Ефремов
14
Зобнин
89
Якимов
89
Якимов
14
Зобнин
11
Воронов
51
Козлов
51
Козлов
11
Воронов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Томь (мол)
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
96
Иван Перфильев
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Локомотив (мол) - Томь (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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