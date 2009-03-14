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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
Томь (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 14 марта 2009
Томь (мол)
14.03.2009, суббота, 11:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
1'
А. Зобнин
52'
К. Сашилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
Д. Подрезов
️️️️
Н. Антонов
Вторая желтая
М. Кузьмин
Замена
Н. Козлов
️️️️
А. Зобнин
Замена
С. Аксенов
️️️️
Д. Пшеничников
Желтая карточка
М. Кузьмин
Замена
Р. Жариков
️️️️
К. Сашилин
Замена
А. Якимов
️️️️
Р. Грохин
ГОЛ! 2:0!
К. Сашилин
Желтая карточка
Д. Матвиенко
Замена
В. Рушницкий
️️️️
А. Салугин
Замена
А. Бутывский
️️️️
И. Цаллагов
Желтая карточка
Н. Антонов
ГОЛ! 1:0!
А. Зобнин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
0
Константин Сашилин
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
11
Сергей Воронов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
2
Никита Антонов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
0
Михаил Кузьмин
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
0
Сергей Аксенов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
0
Виталий Куров
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
0
Артем Бутывский
ЦФ
22
Виталий Рушницкий
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
4-4-2
1
Бурдыкин
18
Сергеев
28
Дмитриевский
17
Матвиенко
15
Вахрушев
0
Сашилин
90
Пшеничников
85
Ефремов
71
Грохин
11
Воронов
14
Зобнин
3-3-2-1
1
Юрченко
2
Друковский
6
Шустиков
66
Политевич
2
Антонов
15
Цаллагов
43
Костяев
0
Кузьмин
25
Андрианов
77
Салугин
71
Грохин
89
Якимов
89
Якимов
71
Грохин
90
Пшеничников
0
Аксенов
0
Аксенов
90
Пшеничников
0
Сашилин
43
Жариков
43
Жариков
0
Сашилин
14
Зобнин
51
Козлов
51
Козлов
14
Зобнин
2
Антонов
0
Подрезов
0
Подрезов
2
Антонов
15
Цаллагов
0
Бутывский
0
Бутывский
15
Цаллагов
77
Салугин
22
Рушницкий
22
Рушницкий
77
Салугин
Остались в запасе
Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
8
Валентин Гапонов
ЦФ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
1
Егор Ридош
ВР
0
Виталий Куров
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
2
Андрей Редя
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
Остались в запасе
8
Валентин Гапонов
ЦФ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
1
Егор Ридош
ВР
Остались в запасе
0
Виталий Куров
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
2
Андрей Редя
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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