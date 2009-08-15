Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Кубань (мол)
Томь (мол) - Кубань (мол): обзор матча 15 августа 2009
Томь (мол)
15.08.2009, суббота, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 18 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (мол)
11'
С. Воронов
19'
Н. Козлов
26'
А. Сквернюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Кубань (мол)
Желтая карточка
В. Дмитренко
Замена
С. Аксенов
️️️️
Д. Пшеничников
Замена
Б. Мустафаев
️️️️
А. Винников
Замена
А. Зобнин
️️️️
Р. Жариков
Замена
К. Сашилин
️️️️
Н. Козлов
Замена
Р. Слинько
️️️️
Р. Баратов
Желтая карточка
И. Туев
Замена
А. Якимов
️️️️
Р. Грохин
Замена
И. Долматов
️️️️
Д. Мирошниченко
ГОЛ! 2:1!
А. Сквернюк
ГОЛ! 2:0!
Н. Козлов
19'
ГОЛ! 1:0!
С. Воронов
11'
Желтая карточка
Д. Ефремов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
11
Сергей Воронов
ЦФ
Кубань (мол)
85
Богдан Карюкин
ВР
6
Павел Миненко
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
37
Артем Долженко
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
0
Сергей Аксенов
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
Кубань (мол)
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
22
Евгений Пузин
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
25
Илья Долматов
ЦФ
4-3-3
1
Ридош
18
Сергеев
42
Туев
28
Дмитриевский
29
Коновалов
90
Пшеничников
71
Грохин
85
Ефремов
11
Воронов
51
Козлов
43
Жариков
3-3-3-1
85
Карюкин
6
Миненко
5
Дмитренко
29
Шахов
7
Зураев
33
Квеквескири
77
Мирошниченко
37
Долженко
39
Винников
23
Сквернюк
4
Баратов
90
Пшеничников
0
Аксенов
0
Аксенов
90
Пшеничников
71
Грохин
89
Якимов
89
Якимов
71
Грохин
51
Козлов
0
Сашилин
0
Сашилин
51
Козлов
43
Жариков
14
Зобнин
14
Зобнин
43
Жариков
4
Баратов
92
Слинько
92
Слинько
4
Баратов
39
Винников
15
Мустафаев
15
Мустафаев
39
Винников
77
Мирошниченко
25
Долматов
25
Долматов
77
Мирошниченко
Остались в запасе
Томь (мол)
Кубань (мол)
8
Валентин Гапонов
ЦФ
96
Иван Перфильев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
55
Сергей Поминов
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
8
Валентин Гапонов
ЦФ
96
Иван Перфильев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
Остались в запасе
55
Сергей Поминов
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Кубань (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
Все
Томь (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+