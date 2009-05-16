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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Спартак М (мол)
Томь (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 16 мая 2009
Томь (мол)
16.05.2009, суббота, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 9 тур
1 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
75'
А. Якимов
53'
А. Малоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Спартак М (мол)
Замена
В. Гапонов
️️️️
К. Дмитриевский
+1
Желтая карточка
П. Яковлев
Замена
А. Фомин
️️️️
А. Кожевников
Замена
Н. Коновалов
️️️️
Д. Пшеничников
Вторая желтая
С. Воронов
Замена
Р. Грохин
️️️️
А. Якимов
Замена
С. Аксенов
️️️️
А. Зобнин
ГОЛ! 1:1!
А. Якимов
Замена
К. Советкин
️️️️
В. Рыжков
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Малоян
Вторая желтая
Д. Сергеев
Замена
Р. Жариков
️️️️
К. Сашилин
Замена
П. Яковлев
️️️️
М. Григорьев
ГОЛ! 0:1!
А. Малоян
Замена
И. Чежия
️️️️
А. Малеев
Замена
Р. Сабитов
️️️️
И. Дедура
Желтая карточка
Д. Матвиенко
Желтая карточка
А. Малоян
Желтая карточка
А. Бажев
Желтая карточка
Д. Сергеев
18'
18'
Желтая карточка
А. Кожевников
Желтая карточка
С. Воронов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
11
Сергей Воронов
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
7
Джано
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
29
Никита Коновалов
ЦЗ
0
Сергей Аксенов
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
Спартак М (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
10
Константин Советкин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
17
Артем Фомин
ЦФ
3-2-2-2
1
Ридош
15
Вахрушев
42
Туев
17
Матвиенко
18
Сергеев
28
Дмитриевский
90
Пшеничников
0
Сашилин
14
Зобнин
11
Воронов
4-2-2-2
1
Комиссаров
35
Гультяев
25
Кожевников
20
Дедура
30
Кудряшов
28
Рыжков
10
Григорьев
8
Малеев
7
Джано
9
Бажев
0
Малоян
0
Сашилин
43
Жариков
43
Жариков
0
Сашилин
14
Зобнин
0
Аксенов
0
Аксенов
14
Зобнин
89
Якимов
71
Грохин
71
Грохин
89
Якимов
90
Пшеничников
29
Коновалов
29
Коновалов
90
Пшеничников
28
Дмитриевский
8
Гапонов
8
Гапонов
28
Дмитриевский
25
Кожевников
17
Фомин
17
Фомин
25
Кожевников
28
Рыжков
10
Советкин
10
Советкин
28
Рыжков
8
Малеев
3
Чежия
3
Чежия
8
Малеев
20
Дедура
34
Сабитов
34
Сабитов
20
Дедура
0
Малоян
7
Каюмов
7
Каюмов
0
Малоян
10
Григорьев
91
Яковлев
91
Яковлев
10
Григорьев
Остались в запасе
Томь (мол)
Спартак М (мол)
51
Никита Козлов
ЦФ
96
Иван Перфильев
ВР
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
51
Никита Козлов
ЦФ
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Томь (мол) - Спартак М (мол)
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
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