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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Томь (мол)
Ахмат (мол) - Томь (мол): обзор матча 13 сентября 2009
Ахмат (мол)
13.09.2009, воскресенье, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 21 тур
2 : 0
Завершен
Томь (мол)
19'
А. Тембулатов
59'
Ш. Ашаханов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Томь (мол)
Замена
Х. Джунидов
️️️️
А. Тембулатов
Желтая карточка
Т. Исламов
Замена
Т. Исламов
️️️️
М. Тагилов
Замена
К. Диниев
️️️️
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
И. Эдиев
Желтая карточка
Д. Воронов
Замена
Р. Жариков
️️️️
К. Сашилин
Желтая карточка
З. Садаев
Замена
А. Якимов
️️️️
Р. Грохин
Замена
З. Садаев
️️️️
И. Цуроев
ГОЛ! 2:0!
Ш. Ашаханов
Замена
В. Гапонов
️️️️
Д. Пшеничников
Желтая карточка
А. Кобенко
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Д. Смирнов
Замена
Фабрисио
️️️️
О. Власов
Замена
М. Адамов
️️️️
М. Солтаев
Желтая карточка
С. Воронов
Желтая карточка
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
И. Вахрушев
ГОЛ! 1:0!
А. Тембулатов
19'
Желтая карточка
М. Солтаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
1
Илион Лика
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
29
Никита Коновалов
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
51
Никита Козлов
ЦФ
11
Сергей Воронов
ЦФ
Ахмат (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
0
Фабрисио
ЦП
5
Керим Диниев
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Сергей Аксенов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
4-4-1
1
Лика
4
Тагилов
5
Эдиев
4
Дашаев
45
Уциев
20
Кобенко
50
Ашаханов
84
Власов
77
Тембулатов
9
Цуроев
4-4-2
1
Ридош
15
Вахрушев
42
Туев
4
Воронов
29
Коновалов
71
Грохин
0
Сашилин
24
Смирнов
90
Пшеничников
11
Воронов
51
Козлов
32
Солтаев
61
Адамов
61
Адамов
32
Солтаев
84
Власов
0
Фабрисио
0
Фабрисио
84
Власов
50
Ашаханов
5
Диниев
5
Диниев
50
Ашаханов
4
Тагилов
51
Исламов
51
Исламов
4
Тагилов
77
Тембулатов
10
Джунидов
10
Джунидов
77
Тембулатов
9
Цуроев
9
Садаев
9
Садаев
9
Цуроев
24
Смирнов
85
Ефремов
85
Ефремов
24
Смирнов
90
Пшеничников
8
Гапонов
8
Гапонов
90
Пшеничников
71
Грохин
89
Якимов
89
Якимов
71
Грохин
0
Сашилин
43
Жариков
43
Жариков
0
Сашилин
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Томь (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
Главный тренер
Шахин Динеев
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
0
Сергей Аксенов
ЦП
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
0
Аскерхан Джамуев
ВР
Остались в запасе
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
0
Сергей Аксенов
ЦП
96
Иван Перфильев
ВР
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Ахмат (мол) - Томь (мол)
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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Ахмат (мол)
Томь (мол)
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Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
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