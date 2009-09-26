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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Томь (мол)
Спартак М (мол) - Томь (мол): обзор матча 26 сентября 2009
Спартак М (мол)
26.09.2009, суббота, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 23 тур
3 : 1
Завершен
Томь (мол)
57'
М. Григорьев
72'
И. Чежия
83'
И. Горбатенко (П)
42'
А. Зобнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Томь (мол)
Замена
Д. Туменко
️️️️
М. Григорьев
Замена
Д. Маляка
️️️️
И. Киреев
Замена
А. Фомин
️️️️
И. Горбатенко
Желтая карточка
И. Горбатенко
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Горбатенко
Замена
К. Кадеев
️️️️
А. Ходырев
Замена
Н. Козлов
️️️️
А. Зобнин
ГОЛ! 2:1!
И. Чежия
Замена
Е. Лугачев
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
И. Чежия
ГОЛ! 1:1!
М. Григорьев
Желтая карточка
М. Григорьев
Замена
Д. Воронов
️️️️
Д. Сергеев
Замена
И. Перфильев
️️️️
Д. Пшеничников
Красная карточка
Е. Ридош
Замена
Д. Каюмов
️️️️
Ф. Озобич
ГОЛ! 0:1!
А. Зобнин
Желтая карточка
К. Сашилин
Желтая карточка
А. Зотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Александр Кожевников
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
0
Сергей Аксенов
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
11
Сергей Воронов
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
21
Дмитрий Туменко
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
17
Артем Фомин
ЦФ
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
51
Никита Козлов
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
4-4-2
30
Песьяков
25
Кожевников
20
Дедура
21
Ходырев
3
Чежия
10
Григорьев
28
Рыжков
21
Зотов
88
Киреев
23
Горбатенко
19
Озобич
4-4-2
1
Ридош
17
Матвиенко
29
Коновалов
28
Дмитриевский
18
Сергеев
0
Аксенов
0
Сашилин
85
Ефремов
90
Пшеничников
14
Зобнин
11
Воронов
21
Ходырев
3
Кадеев
3
Кадеев
21
Ходырев
23
Горбатенко
17
Фомин
17
Фомин
23
Горбатенко
10
Григорьев
21
Туменко
21
Туменко
10
Григорьев
28
Рыжков
10
Лугачев
10
Лугачев
28
Рыжков
88
Киреев
15
Маляка
15
Маляка
88
Киреев
19
Озобич
7
Каюмов
7
Каюмов
19
Озобич
14
Зобнин
51
Козлов
51
Козлов
14
Зобнин
90
Пшеничников
96
Перфильев
96
Перфильев
90
Пшеничников
18
Сергеев
4
Воронов
4
Воронов
18
Сергеев
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
Остались в запасе
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Томь (мол)
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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