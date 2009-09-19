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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Рубин (мол)
Томь (мол) - Рубин (мол): обзор матча 19 сентября 2009
Томь (мол)
19.09.2009, суббота, 13:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 2
Завершен
Рубин (мол)
18'
Д. Пшеничников
83'
А. Зобнин
27'
И. Гультяев (АГ)
82'
И. Портнягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
И. Вахрушев
+2
Замена
С. Аксенов
️️️️
Д. Пшеничников
+1
Желтая карточка
И. Кухарчук
Замена
П. Умарбаев
️️️️
В. Галиулин
ГОЛ! 2:2!
А. Зобнин
ГОЛ! 1:2!
И. Портнягин
Желтая карточка
Р. Нагаев
Замена
Р. Жариков
️️️️
К. Сашилин
Замена
А. Зобнин
️️️️
Н. Козлов
Желтая карточка
А. Якимов
Замена
С. Воронов
️️️️
Р. Грохин
Желтая карточка
Н. Ревишвили
Замена
Д. Воронов
️️️️
И. Гультяев
Желтая карточка
И. Туев
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Гультяев
Замена
А. Джалилов
️️️️
А. Гаппаров
Желтая карточка
Д. Пшеничников
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Пшеничников
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
0
Константин Сашилин
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
51
Никита Козлов
ЦФ
Рубин (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
52
Алексей Котляров
ЦП
28
Владимир Чернов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
0
Сергей Аксенов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
11
Сергей Воронов
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Рубин (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
3-2-3-1
1
Ридош
28
Дмитриевский
17
Матвиенко
15
Вахрушев
42
Туев
35
Гультяев
0
Сашилин
71
Грохин
90
Пшеничников
51
Козлов
3-3-1-3
77
Ревишвили
22
Нагаев
66
Жестоков
80
Климов
52
Котляров
28
Чернов
21
Галиулин
44
Кухарчук
19
Оразсахедов
97
Портнягин
15
Гаппаров
71
Грохин
11
Воронов
11
Воронов
71
Грохин
51
Козлов
14
Зобнин
14
Зобнин
51
Козлов
0
Сашилин
43
Жариков
43
Жариков
0
Сашилин
90
Пшеничников
0
Аксенов
0
Аксенов
90
Пшеничников
35
Гультяев
4
Воронов
4
Воронов
35
Гультяев
21
Галиулин
39
Умарбаев
39
Умарбаев
21
Галиулин
15
Гаппаров
10
Джалилов
10
Джалилов
15
Гаппаров
Остались в запасе
Томь (мол)
Рубин (мол)
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
96
Иван Перфильев
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
30
Дмитрий Кортнев
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Томь (мол) - Рубин (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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