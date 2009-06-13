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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Амкар (мол)
Томь (мол) - Амкар (мол): обзор матча 13 июня 2009
Томь (мол)
13.06.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 12 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
31'
С. Воронов (П)
75'
Р. Грохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Амкар (мол)
Замена
Д. Пилипчук
️️️️
М. Билаонов
Замена
К. Погадаев
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
В. Лачугин
️️️️
В. Паскаянц
Замена
Н. Козлов
️️️️
А. Зобнин
ГОЛ! 2:0!
Р. Грохин
Замена
А. Субботин
️️️️
Е. Сырков
Замена
Р. Грохин
️️️️
А. Якимов
Замена
Д. Кравцов
️️️️
В. Гаглоев
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Дзахов
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
К. Ковальчук
Желтая карточка
С. Голяткин
Замена
Е. Сериков
️️️️
И. Усминский
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Воронов
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Пенальти не реализован!
В. Паскаянц
Желтая карточка
Е. Ридош
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
0
Константин Сашилин
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
14
Александр Зобнин
ЦФ
11
Сергей Воронов
ЦФ
Амкар (мол)
1
Игорь Усминский
ВР
2
Алексей Савельев
ЦЗ
2
Владимир Паскаянц
ЦЗ
19
Евгений Сырков
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Мариус Папшис
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
53
Михаил Билаонов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
51
Никита Козлов
ЦФ
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
0
Константин Погадаев
ЦП
0
Денис Кравцов
ЦП
0
Дмитрий Пилипчук
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ридош
15
Вахрушев
42
Туев
17
Матвиенко
89
Якимов
26
Строев
0
Сашилин
8
Ковальчук
3
Голяткин
11
Воронов
14
Зобнин
3-1-3-1-1
1
Усминский
2
Савельев
2
Паскаянц
19
Сырков
5
Рябокобыленко
10
Папшис
71
Дзахов
27
Гаглоев
7
Тюкалов
53
Билаонов
89
Якимов
71
Грохин
71
Грохин
89
Якимов
8
Ковальчук
90
Пшеничников
90
Пшеничников
8
Ковальчук
14
Зобнин
51
Козлов
51
Козлов
14
Зобнин
53
Билаонов
0
Пилипчук
0
Пилипчук
53
Билаонов
5
Рябокобыленко
0
Погадаев
0
Погадаев
5
Рябокобыленко
2
Паскаянц
0
Лачугин
0
Лачугин
2
Паскаянц
27
Гаглоев
0
Кравцов
0
Кравцов
27
Гаглоев
71
Дзахов
88
Рудаков
88
Рудаков
71
Дзахов
1
Усминский
0
Сериков
0
Сериков
1
Усминский
19
Сырков
9
Субботин
9
Субботин
19
Сырков
Остались в запасе
Томь (мол)
Амкар (мол)
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
96
Иван Перфильев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Томь (мол) - Амкар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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