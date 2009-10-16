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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Томь (мол)
Динамо (мол) - Томь (мол): обзор матча 16 октября 2009
Динамо (мол)
16.10.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 1
Завершен
Томь (мол)
55'
В. Гапонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Томь (мол)
Замена
В. Пронкин
️️️️
Р. Панин
Замена
К. Сашилин
️️️️
Н. Козлов
Замена
С. Воронов
️️️️
А. Якимов
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Д. Воронов
Замена
С. Аксенов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
В. Свежов
️️️️
Н. Замалиев
Желтая карточка
И. Вахрушев
ГОЛ! 0:1!
В. Гапонов
Замена
В. Комисов
️️️️
Р. Паштов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
9
Роман Панин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
0
Сергей Аксенов
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
11
Сергей Воронов
ЦФ
4-5
13
Панов
69
Лобков
15
Каракин
89
Рудаков
4
Чичерин
0
Моргошия
13
Замалиев
10
Скепский
4
Юсупов
77
Паштов
3-2-2-3
1
Ридош
42
Туев
15
Вахрушев
4
Воронов
89
Якимов
28
Дмитриевский
90
Пшеничников
85
Ефремов
51
Козлов
8
Гапонов
43
Жариков
77
Паштов
17
Комисов
17
Комисов
77
Паштов
9
Панин
92
Пронкин
92
Пронкин
9
Панин
13
Замалиев
6
Свежов
6
Свежов
13
Замалиев
4
Воронов
18
Сергеев
18
Сергеев
4
Воронов
89
Якимов
11
Воронов
11
Воронов
89
Якимов
85
Ефремов
0
Аксенов
0
Аксенов
85
Ефремов
51
Козлов
0
Сашилин
0
Сашилин
51
Козлов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Томь (мол)
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
1
Алексей Карасевич
ВР
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
1
Алексей Карасевич
ВР
Остались в запасе
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
96
Иван Перфильев
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Томь (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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Динамо (мол)
Томь (мол)
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2020.11.26 17:05
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Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
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