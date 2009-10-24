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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Томь (мол)
Амкар (мол) - Томь (мол): обзор матча 24 октября 2009
Амкар (мол)
24.10.2009, суббота, 15:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 26 тур
4 : 1
Завершен
Томь (мол)
6'
А. Субботин
20'
В. Гаглоев
72'
Е. Ситников
78'
С. Бабич
71'
В. Гапонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
Д. Пшеничников
Желтая карточка
В. Гаглоев
Замена
️️️️
А. Багаев
Замена
️️️️
В. Гапонов
Замена
С. Аксенов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
А. Андриевский
️️️️
Э. Юнузович
ГОЛ! 4:1!
С. Бабич
Замена
И. Пухаев
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
А. Зобнин
️️️️
Н. Козлов
ГОЛ! 3:1!
Е. Ситников
ГОЛ! 2:1!
В. Гапонов
Замена
С. Воронов
️️️️
Р. Жариков
Замена
А. Секретов
️️️️
В. Закоптелов
Желтая карточка
Д. Воронов
Замена
Д. Садиков
️️️️
А. Субботин
Замена
С. Бабич
️️️️
Вильям
Желтая карточка
Вильям
ГОЛ! 2:0!
В. Гаглоев
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Субботин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
21
Евгений Ситников
ЦЗ
0
Дмитрий Лохонов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
6
Вильям
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
10
Андрей Секретов
ЛП
15
Инал Пухаев
ЦП
0
Степан Бабич
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
0
Сергей Аксенов
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
11
Сергей Воронов
ЦФ
4-1-2-1-2
44
Синельников
14
Епифанов
0
Лохонов
5
Багаев
21
Ситников
5
Рябокобыленко
8
Закоптелов
27
Гаглоев
6
Вильям
86
Юнузович
9
Субботин
3-2-2-3
1
Ридош
15
Вахрушев
28
Дмитриевский
4
Воронов
89
Якимов
42
Туев
85
Ефремов
90
Пшеничников
51
Козлов
43
Жариков
8
Гапонов
5
Рябокобыленко
15
Пухаев
15
Пухаев
5
Рябокобыленко
6
Вильям
0
Бабич
0
Бабич
6
Вильям
86
Юнузович
29
Андриевский
29
Андриевский
86
Юнузович
8
Закоптелов
10
Секретов
10
Секретов
8
Закоптелов
9
Субботин
11
Садиков
11
Садиков
9
Субботин
85
Ефремов
0
Аксенов
0
Аксенов
85
Ефремов
51
Козлов
14
Зобнин
14
Зобнин
51
Козлов
43
Жариков
11
Воронов
11
Воронов
43
Жариков
Остались в запасе
Амкар (мол)
Томь (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
0
Евгений Сериков
ВР
Остались в запасе
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
96
Иван Перфильев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Томь (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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Амкар (мол)
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
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2018.04.28 20:58
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2018.04.21 12:54
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2018.05.12 21:05
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2018.05.05 16:15
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2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
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2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
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2017.05.05 15:52
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2017.04.30 12:51
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