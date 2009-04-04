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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Зенит (мол)
Томь (мол) - Зенит (мол): обзор матча 04 апреля 2009
Томь (мол)
04.04.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 3 тур
0 : 1
Завершен
Зенит (мол)
85'
А. Соснин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
Д. Пшеничников
ГОЛ! 0:1!
А. Соснин
Замена
С. Аксенов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
В. Галыш
️️️️
С. Матяш
Замена
В. Гапонов
️️️️
С. Воронов
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
К. Ковальчук
Замена
А. Орнат
️️️️
М. Канунников
Замена
А. Якимов
️️️️
Р. Грохин
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
Е. Башкиров
Желтая карточка
Б. Абдулфаттах
Желтая карточка
Е. Башкиров
Желтая карточка
И. Чеминава
Желтая карточка
К. Ковальчук
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
71
Роман Грохин
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Сергей Воронов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
0
Владислав Ткаченко
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
0
Сергей Аксенов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
Зенит (мол)
90
Владимир Мухин
ВР
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Виталий Галыш
АП
79
Андрей Орнат
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-4-2
1
Бурдыкин
18
Сергеев
29
Коновалов
17
Матвиенко
28
Дмитриевский
71
Грохин
0
Сашилин
8
Ковальчук
85
Ефремов
43
Жариков
11
Воронов
3-1-4-2
12
Заболотный
98
Петров
5
Абдулфаттах
5
Чеминава
44
Башкиров
10
Васецкий
20
Комолов
23
Соснин
29
Игнатович
99
Канунников
10
Матяш
71
Грохин
89
Якимов
89
Якимов
71
Грохин
8
Ковальчук
90
Пшеничников
90
Пшеничников
8
Ковальчук
11
Воронов
8
Гапонов
8
Гапонов
11
Воронов
85
Ефремов
0
Аксенов
0
Аксенов
85
Ефремов
99
Канунников
79
Орнат
79
Орнат
99
Канунников
44
Башкиров
13
Гиголаев
13
Гиголаев
44
Башкиров
10
Матяш
88
Галыш
88
Галыш
10
Матяш
Остались в запасе
Томь (мол)
Зенит (мол)
42
Иван Туев
ЦЗ
0
Владислав Ткаченко
ЦЗ
1
Егор Ридош
ВР
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
42
Иван Туев
ЦЗ
0
Владислав Ткаченко
ЦЗ
1
Егор Ридош
ВР
Остались в запасе
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Томь (мол) - Зенит (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
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2025.11.07 17:10
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