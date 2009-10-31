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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Локомотив (мол)
Томь (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 31 октября 2009
Томь (мол)
31.10.2009, суббота, 10:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 27 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
71'
Р. Жариков
90+2'
К. Сашилин
66'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Локомотив (мол)
ГОЛ! 2:1!
К. Сашилин
+2
+1
Замена
И. Киселев
️️️️
Д. Полоз
Красная карточка
А. Гомелько
Желтая карточка
М. Шарифи
Замена
С. Аксенов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Д. Войнов
Замена
А. Панковец
️️️️
Н. Самохин
Замена
В. Дьяков
️️️️
М. Беляев
Замена
И. Миронов
️️️️
Д. Муджири
Замена
К. Сашилин
️️️️
В. Гапонов
ГОЛ! 1:1!
Р. Жариков
Желтая карточка
Д. Войнов
ГОЛ! 0:1!
Г. Нуров
Замена
Р. Грохин
️️️️
А. Якимов
Замена
С. Воронов
️️️️
Н. Козлов
Желтая карточка
С. Фомин
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Чочиев
Замена
Г. Нуров
️️️️
К. Павлов
Желтая карточка
Р. Жариков
Желтая карточка
К. Дмитриевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
14
Никита Самохин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
0
Давид Муджири
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
0
Константин Сашилин
ЦП
71
Роман Грохин
ЦП
0
Сергей Аксенов
ЦП
11
Сергей Воронов
ЦФ
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Александр Панковец
ЦП
27
Илья Миронов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
3-2-2-3
1
Ридош
29
Коновалов
28
Дмитриевский
4
Воронов
42
Туев
89
Якимов
90
Пшеничников
85
Ефремов
51
Козлов
43
Жариков
8
Гапонов
3-2-4-1
12
Гомелько
33
Шарифи
6
Беляев
90
Бурлак
5
Миланович
11
Павлов
4
Фомин
0
Муджири
21
Войнов
14
Самохин
11
Чочиев
8
Гапонов
0
Сашилин
0
Сашилин
8
Гапонов
89
Якимов
71
Грохин
71
Грохин
89
Якимов
85
Ефремов
0
Аксенов
0
Аксенов
85
Ефремов
51
Козлов
11
Воронов
11
Воронов
51
Козлов
14
Самохин
17
Панковец
17
Панковец
14
Самохин
0
Муджири
27
Миронов
27
Миронов
0
Муджири
Полоз
0
Киселев
0
Киселев
Полоз
6
Беляев
0
Дьяков
0
Дьяков
6
Беляев
11
Павлов
94
Нуров
94
Нуров
11
Павлов
21
Войнов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
21
Войнов
11
Чочиев
7
Полоз
7
Полоз
11
Чочиев
Остались в запасе
Томь (мол)
Локомотив (мол)
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
96
Иван Перфильев
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Томь (мол) - Локомотив (мол)
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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