Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристоф Кнасмюллнер - статистика

Завершил карьеру
30 апреля 1992 (34), Вена
#28 | Полузащитник
183 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рапид
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Штурм
3 : 1
02.04.2023
Рапид
1' - 62'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
2 : 4
05.03.2023
Зальцбург
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсберг
1 : 2
26.02.2023
Рапид
67' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Рапид
3 : 0
19.02.2023
Альтах
1' - 61'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Штурм
1 : 0
10.02.2023
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Хартберг
1 : 2
12.11.2022
Рапид
1' - 70'
66'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
1 : 0
06.11.2022
ЛАСК
1' - 70'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
3 : 3
29.10.2022
Рапид
1' - 67'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
5 : 1
26.10.2022
Хартберг
1' - 66'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рапид
0 : 1
22.10.2022
Аустрия К
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Рапид
1 : 2
09.10.2022
Аустрия
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 3
10.09.2022
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
04.09.2022
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Рапид
1 : 2
28.08.2022
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
1 : 1
07.08.2022
Аустрия Л
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия К
0 : 1
31.07.2022
Рапид
56' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рапид
1 : 0
24.07.2022
Рид
1' - 57'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+