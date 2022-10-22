Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Аустрия К
Рапид - Аустрия К: обзор матча 22 октября 2022
Рапид
22.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Аустрия К
6'
М. Пинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Аустрия К
90'
+2
Замена
Р. Бенателли
️️️️
С. Карвейна
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
П. Грайль
82'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Ф. Дрейф
75'
66'
Замена
Н. Джорич
️️️️
К. Верницниг
Желтая карточка
Р. Кершбаум
62'
58'
Желтая карточка
К. Верницниг
55'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
М. Пинк
Замена
М. Косцельник
️️️️
М. Морман
46'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
А. Байич
46'
Желтая карточка
А. Байич
23'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Пинк
Пас отдал
С. Карвейна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
3-3-2-2
1
Хедл
21
Соллбауэр
14
Кверфельд
5
Морман
13
Шик
5
Кершбаум
12
Байич
18
Груль
18
Грайль
9
Бургшталлер
9
Дрейф
4-3-2-1
13
Менцель
37
Виммер
31
Марер
8
Гезос
6
Морейра
24
Верницниг
18
Ирвинг
24
Цветко
30
Карвейна
33
Ридер
32
Пинк
12
Байич
23
Ауэр
23
Ауэр
12
Байич
5
Морман
3
Косцельник
3
Косцельник
5
Морман
18
Грайль
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
18
Грайль
9
Дрейф
9
Циммерманн
9
Циммерманн
9
Дрейф
24
Верницниг
4
Джорич
4
Джорич
24
Верницниг
30
Карвейна
11
Бенателли
11
Бенателли
30
Карвейна
32
Пинк
9
Арвейлер
9
Арвейлер
32
Пинк
Остались в запасе
Рапид
Аустрия К
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Аустрия К
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
Аустрия К
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+