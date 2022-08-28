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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Штурм
Рапид - Штурм: обзор матча 28 августа 2022
Рапид
28.08.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Штурм
15'
Н. Кюн
24'
Г. Вютрих
86'
Т. Хорват (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Штурм
Желтая карточка
А. Пейич
90'
+5
Желтая карточка
Б. Циммерманн
90'
+1
88'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Хорват
Желтая карточка
К. Виммер
84'
Красная карточка
М. Морман
84'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
П. Грайль
80'
Желтая карточка
М. Косцельник
73'
72'
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Саркария
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Г. Бургшталлер
68'
Замена
К. Виммер
️️️️
Л. Кверфельд
68'
61'
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
С. Хирлендер
Желтая карточка
Й. Ауэр
58'
46'
Замена
И. Любич
️️️️
А. Прасс
35'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
24'
ГОЛ! 1:1!
Г. Вютрих
Пас отдал
М. Саркария
21'
Желтая карточка
А. Прасс
ГОЛ! 1:0!
Н. Кюн
Пас отдал
П. Грайль
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
5
Роман Кершбаум
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
16
Мохаммед Фусейни
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Хедл
14
Кверфельд
5
Морман
6
Пейич
23
Ауэр
3
Косцельник
19
Кюн
5
Кершбаум
18
Груль
18
Грайль
9
Бургшталлер
3-2-3-2
28
Зибенхандль
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
70
Газибегович
44
Данте
25
Хирлендер
14
Хорват
22
Прасс
27
Ланг
11
Саркария
14
Кверфельд
6
Виммер
6
Виммер
14
Кверфельд
18
Грайль
9
Циммерманн
9
Циммерманн
18
Грайль
9
Бургшталлер
9
Дрейф
9
Дрейф
9
Бургшталлер
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
25
Хирлендер
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
25
Хирлендер
22
Прасс
77
Любич
77
Любич
22
Прасс
11
Саркария
22
Эмега
22
Эмега
11
Саркария
Остались в запасе
Рапид
Штурм
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЛП
16
Мохаммед Фусейни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЛП
16
Мохаммед Фусейни
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рапид - Штурм
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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