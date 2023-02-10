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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Рапид
Штурм - Рапид: обзор матча 10 февраля 2023
Штурм
10.02.2023, пятница, 22:30
Австрия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Рапид
90+1'
Д. Аффенгрубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Рапид
ГОЛ! 1:0!
Д. Аффенгрубер
Пас отдал
М. Саркария
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Морман
87'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
А. Байич
Замена
И. Любич
️️️️
О. Китеишвили
83'
Замена
М. Саркария
️️️️
Э. Эмега
83'
72'
Замена
О. Штрунц
️️️️
П. Грайль
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
69'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
Т. Хорват
69'
52'
Желтая карточка
М. Груль
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
Г. Вютрих
42'
39'
Желтая карточка
А. Пейич
Желтая карточка
А. Боркович
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
3-2-3-2
13
Оконкво
5
Вютрих
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
8
Китеишвили
9
Айети
22
Эмега
4-1-2-2-1
1
Хедл
30
Касиус
14
Кверфельд
5
Морман
21
Соллбауэр
6
Пейич
12
Байич
5
Кершбаум
18
Грайль
18
Груль
9
Бургшталлер
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
8
Китеишвили
77
Любич
77
Любич
8
Китеишвили
22
Эмега
11
Саркария
11
Саркария
22
Эмега
14
Хорват
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
14
Хорват
18
Грайль
17
Штрунц
17
Штрунц
18
Грайль
12
Байич
9
Циммерманн
9
Циммерманн
12
Байич
Остались в запасе
Штурм
Рапид
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Штурм - Рапид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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