Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Рапид
Штурм - Рапид: обзор матча 02 апреля 2023
Штурм
02.04.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
Рапид
6'
Э. Эмега
45+1'
М. Саркария
70'
О. Китеишвили
17'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Рапид
88'
Желтая карточка
А. Пейич
86'
Замена
М. Освальд
️️️️
Г. Бургшталлер
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Т. Хорват
86'
Замена
А. Айети
️️️️
Э. Эмега
77'
74'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Р. Кершбаум
73'
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
72'
ГОЛ! 3:1!
О. Китеишвили
Пас отдал
Э. Эмега
70'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
С. Хирлендер
63'
62'
Замена
П. Грайль
️️️️
К. Кнасмюллнер
61'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Т. Шик
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
56'
ГОЛ! 2:1!
М. Саркария
Пас отдал
Д. Шнегг
45'
+1
Желтая карточка
С. Хирлендер
38'
23'
Желтая карточка
Т. Шик
17'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Т. Шик
Желтая карточка
Э. Эмега
11'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эмега
Пас отдал
Т. Хорват
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
5
Роман Кершбаум
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
8
Отар Китеишвили
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Оконкво
6
Боркович
22
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Саркария
22
Эмега
2-1-4-1-2
1
Хедл
21
Соллбауэр
14
Кверфельд
6
Пейич
5
Кершбаум
28
Кнасмюллнер
13
Шик
23
Ауэр
18
Груль
17
Штрунц
9
Бургшталлер
14
Хорват
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
14
Хорват
25
Хирлендер
8
Китеишвили
8
Китеишвили
25
Хирлендер
22
Эмега
9
Айети
9
Айети
22
Эмега
13
Шик
30
Касиус
30
Касиус
13
Шик
9
Бургшталлер
28
Освальд
28
Освальд
9
Бургшталлер
28
Кнасмюллнер
18
Грайль
18
Грайль
28
Кнасмюллнер
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
5
Кершбаум
9
Циммерманн
9
Циммерманн
5
Кершбаум
Остались в запасе
Штурм
Рапид
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
77
Иван Любич
ОП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
77
Иван Любич
ОП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Штурм - Рапид
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Меркур Арена
Новости команд
Все
Штурм
Рапид
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+