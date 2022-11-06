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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - ЛАСК
Рапид - ЛАСК: обзор матча 06 ноября 2022
Рапид
06.11.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
ЛАСК
40'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - ЛАСК
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
90'
+2
Желтая карточка
М. Груль
90'
+1
81'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
Б. Йовичич
71'
Замена
Х. Балич
️️️️
С. Хорват
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
К. Кнасмюллнер
70'
Замена
П. Грайль
️️️️
Ф. Дрейф
60'
Замена
Н. Кюн
️️️️
Т. Шик
60'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Ф. Дрейф
40'
33'
Желтая карточка
П. Михорль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
32
Роберт Жуль
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Хедл
14
Кверфельд
5
Морман
6
Пейич
23
Ауэр
13
Шик
28
Кнасмюллнер
3
Косцельник
18
Груль
9
Бургшталлер
9
Дрейф
3-1-2-2-2
30
Шлагер
33
Лукенедер
4
Цирайс
30
Стойкович
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
30
Хорват
11
Накамура
27
Любичич
32
Жуль
28
Кнасмюллнер
5
Кершбаум
5
Кершбаум
28
Кнасмюллнер
13
Шик
19
Кюн
19
Кюн
13
Шик
9
Дрейф
18
Грайль
18
Грайль
9
Дрейф
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
32
Йовичич
9
Кулурис
9
Кулурис
32
Йовичич
30
Хорват
18
Балич
18
Балич
30
Хорват
Остались в запасе
Рапид
ЛАСК
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Рапид - ЛАСК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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