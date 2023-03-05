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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Зальцбург
Рапид - Зальцбург: обзор матча 05 марта 2023
Рапид
05.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
2 : 4
Завершен
Зальцбург
44'
Б. Циммерманн
90+5'
Г. Бургшталлер
4'
Н. Зайвальд
80'
Б. Шешко
84'
Б. Шешко
87'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Зальцбург
ГОЛ! 2:4!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Й. Ауэр
90'
+5
90'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Дедич
87'
ГОЛ! 1:4!
Б. Шешко
Пас отдал
Н. Зайвальд
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Р. Кершбаум
85'
84'
ГОЛ! 1:3!
Б. Шешко
Пас отдал
О. Глух
Замена
Д. Петрович
️️️️
М. Груль
82'
Замена
М. Морман
️️️️
П. Грайль
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
Б. Шешко
79'
Замена
С. Койта
️️️️
Ж. Адаму
79'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Н. Капалдо
Замена
А. Байич
️️️️
Б. Циммерманн
74'
Желтая карточка
А. Пейич
70'
63'
Желтая карточка
Ж. Адаму
46'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Н. Окафор
45'
+2
Замена
О. Глух
️️️️
Л. Сучич
45'
Желтая карточка
Ф. Кен
ГОЛ! 1:1!
Б. Циммерманн
Пас отдал
М. Груль
44'
37'
Желтая карточка
Н. Зайвальд
Желтая карточка
Й. Ауэр
25'
25'
Желтая карточка
Н. Капалдо
7'
Желтая карточка
С. Павлович
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Зайвальд
Пас отдал
А. Ульмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
12
Анте Байич
ПП
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
10
Оскар Глух
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Секу Койта
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Хедл
14
Кверфельд
21
Соллбауэр
30
Касиус
6
Пейич
23
Ауэр
5
Кершбаум
18
Груль
18
Грайль
9
Циммерманн
9
Бургшталлер
4-1-3-2
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
24
Капалдо
13
Зайвальд
24
Сучич
20
Адаму
19
Окафор
18
Грайль
5
Морман
5
Морман
18
Грайль
5
Кершбаум
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
5
Кершбаум
18
Груль
21
Петрович
21
Петрович
18
Груль
9
Циммерманн
12
Байич
12
Байич
9
Циммерманн
37
Дедич
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
37
Дедич
24
Сучич
10
Глух
10
Глух
24
Сучич
24
Капалдо
14
Кьергор
14
Кьергор
24
Капалдо
20
Адаму
20
Койта
20
Койта
20
Адаму
19
Окафор
30
Шешко
30
Шешко
19
Окафор
Остались в запасе
Рапид
Зальцбург
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Зальцбург
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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