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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Аустрия
Рапид - Аустрия: обзор матча 09 октября 2022
Рапид
09.10.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия
90+1'
А. Байич
4'
М. Хускович
16'
Д. Фиц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Аустрия
Желтая карточка
Ф. Дрейф
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Байич
90'
+1
84'
Замена
Г. Тигль
️️️️
А. Юкич
84'
Замена
Х. Табакович
️️️️
М. Хускович
Замена
А. Байич
️️️️
Б. Циммерманн
84'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Р. Кершбаум
79'
72'
Замена
М. Мейсль
️️️️
Л. Мюль
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Косцельник
63'
50'
Желтая карточка
Л. Мюль
49'
Желтая карточка
Л. Гальвао
47'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
Замена
П. Грайль
️️️️
А. Пейич
46'
Замена
М. Хофманн
️️️️
М. Соллбауэр
46'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Фиц
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Хускович
Пас отдал
А. Грубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
5
Роман Кершбаум
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
9
Харис Табакович
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Хедл
21
Соллбауэр
14
Кверфельд
6
Пейич
23
Ауэр
3
Косцельник
5
Кершбаум
18
Груль
9
Дрейф
9
Циммерманн
9
Бургшталлер
2-3-3-2
1
Фрюхтль
5
Мюль
4
Мартинс
23
Браунедер
26
Ранфтль
3
Гальвао
77
Юкич
30
Фишер
36
Фиц
29
Хускович
9
Грубер
21
Соллбауэр
28
Хофманн
28
Хофманн
21
Соллбауэр
5
Кершбаум
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
5
Кершбаум
3
Косцельник
13
Шик
13
Шик
3
Косцельник
6
Пейич
18
Грайль
18
Грайль
6
Пейич
9
Циммерманн
12
Байич
12
Байич
9
Циммерманн
5
Мюль
40
Мейсль
40
Мейсль
5
Мюль
77
Юкич
39
Тигль
39
Тигль
77
Юкич
29
Хускович
9
Табакович
9
Табакович
29
Хускович
Остались в запасе
Рапид
Аустрия
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
99
Мирко Кос
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
70
Джан Келеш
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
70
Джан Келеш
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Рапид - Аустрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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