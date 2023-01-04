Живко Живкович - статистика
#88 | Вратарь
|Имя
|Живко
|Фамилия
|Живкович
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|194
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€ 450
тыс
|Имя
|Живко
|Фамилия
|Живкович
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|ПАОК
|6:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|25.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|90'
|05.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|30.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|14.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|07.01.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|22.12.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|30.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|23.10.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|02.10.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|12.09.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)