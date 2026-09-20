Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Живко Живкович - статистика

Омония Арадипу
14 апреля 1989 (37)
#12 | Вратарь
194 см
Сербия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония Арадипу
1 : 1
20.09.2026
Олимпиакос Никосия
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Кармиотисса
1 : 1
12.09.2026
Омония Арадипу
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Омония Арадипу
2 : 1
05.09.2026
Красава ЕНИ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
0 : 0
31.08.2026
Омония Арадипу
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
1 : 2
19.05.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
4 : 1
15.05.2024
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
ПАОК
2 : 0
12.05.2024
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Был в запасе
64'
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
2 : 3
31.03.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 25 тур
Пансерраикос
0 : 1
28.02.2024
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Панетоликос
1 : 3
25.02.2024
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
ПАОК
1 : 4
18.02.2024
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАОК
1 : 1
11.02.2024
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 21 тур
Атромитос
0 : 2
04.02.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 20 тур
ПАОК
2 : 1
28.01.2024
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
Волос
1 : 5
21.01.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
ПАОК
4 : 0
14.01.2024
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 17 тур
Арис
2 : 1
07.01.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
ПАОК
4 : 0
03.01.2024
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 15 тур
Кифисиас
0 : 6
21.12.2023
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
Астерас
1 : 4
17.12.2023
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
ПАОК
5 : 0
25.11.2023
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
2 : 1
12.11.2023
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
2 : 4
05.11.2023
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
АЕК
2 : 0
30.10.2023
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
2 : 0
22.10.2023
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
2 : 2
01.10.2023
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
3 : 0
27.09.2023
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
ПАС
1 : 3
24.09.2023
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
17.09.2023
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 0
03.09.2023
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
3 : 0
20.08.2023
Астерас
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+