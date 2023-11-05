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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАОК
Олимпиакос - ПАОК: обзор матча 05 ноября 2023
Олимпиакос
05.11.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 10 тур
2 : 4
Завершен
ПАОК
86'
К. Фортунис
90+8'
Г. Масурас
38'
А. Живкович
56'
Брэндон (П)
65'
Брэндон
78'
М. Оздоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ПАОК
ГОЛ! 2:4!
Г. Масурас
Пас отдал
К. Фортунис
90'
+8
90'
+2
Желтая карточка
Д. Котарски
90'
Замена
Т. Циггарас
️️️️
С. Мейте
89'
Замена
С. Цимас
️️️️
А. Живкович
89'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
ГОЛ! 1:4!
К. Фортунис
Пас отдал
Ж. Карвалью
86'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
С. Хецце
83'
82'
Замена
К. Десподов
️️️️
Брэндон
78'
ГОЛ! 0:4!
М. Оздоев
Желтая карточка
М. Камара
76'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Д. Поденсе
73'
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Эль-Кааби
72'
65'
ГОЛ! 0:3!
Брэндон
Пас отдал
Т. Мург
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Куини
65'
57'
Желтая карточка
Брэндон
Желтая карточка
П. Рецос
57'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Брэндон
Замена
Г. Масурас
️️️️
С. Александропулос
46'
Желтая карточка
С. Хецце
45'
+2
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Живкович
Пас отдал
А. Рахман Баба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Андрия Живкович
(К)
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Густаво Скарпа
АП
16
Пеп Бьель
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
4-3-1-2
1
Пасхалакис
17
Куини
12
Поросо
45
Рецос
23
Родиней
2
Камара
32
Хецце
14
Александропулос
7
Фортунис
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4-4-2
24
Котарски
94
Кедзиора
25
Састре
3
Кулиеракис
21
Баба
8
Мейте
14
Живкович
99
Мург
21
Оздоев
11
Тайсон
23
Брэндон
32
Хецце
12
Карвалью
12
Карвалью
32
Хецце
11
Поденсе
10
Скарпа
10
Скарпа
11
Поденсе
14
Александропулос
7
Масурас
7
Масурас
14
Александропулос
17
Куини
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
17
Куини
9
Эль-Кааби
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Эль-Кааби
8
Мейте
5
Циггарас
5
Циггарас
8
Мейте
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
23
Брэндон
77
Десподов
77
Десподов
23
Брэндон
14
Живкович
9
Цимас
9
Цимас
14
Живкович
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАОК
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
16
Пеп Бьель
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Жозе Аниго
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
16
Пеп Бьель
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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