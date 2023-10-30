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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАОК
АЕК - ПАОК: обзор матча 30 октября 2023
АЕК
30.10.2023, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Завершен
ПАОК
17'
О. Пинеда
54'
Н. Элиассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - ПАОК
Желтая карточка
М. Гачинович
90'
+4
Желтая карточка
О. Пинеда
90'
+4
88'
Желтая карточка
Брэндон
87'
Желтая карточка
Тайсон
Желтая карточка
К. Галанопулос
87'
Замена
Р. Писарро
️️️️
Э. Понсе
82'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Шиманьски
82'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
82'
80'
Желтая карточка
Ж. Састре
75'
Замена
Брэндон
️️️️
М. Саматта
75'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Й. Йонссон
64'
Замена
С. Цубер
️️️️
П. Манталос
64'
59'
Замена
Тайсон
️️️️
К. Десподов
ГОЛ! 2:0!
Н. Элиассон
Пас отдал
Д. Шиманьски
54'
46'
Замена
Ж. Састре
️️️️
Виейринья
Желтая карточка
Д. Шиманьски
32'
29'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
24'
Желтая карточка
А. Живкович
ГОЛ! 1:0!
О. Пинеда
Пас отдал
П. Манталос
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
(К)
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
(К)
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
7
Родолфо Писарро
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Станкович
21
Вида
2
Мукуди
5
Мохаммади
19
Сидибе
16
Йонссон
17
Элиассон
20
Манталос
4
Шиманьски
25
Пинеда
9
Понсе
4-3-2-1
24
Котарски
5
Троост-Эконг
37
Насберг
20
Виейринья
21
Баба
8
Мейте
21
Оздоев
14
Живкович
77
Десподов
45
Константелиас
38
Саматта
20
Манталос
7
Цубер
7
Цубер
20
Манталос
16
Йонссон
6
Галанопулос
6
Галанопулос
16
Йонссон
4
Шиманьски
8
Гачинович
8
Гачинович
4
Шиманьски
9
Понсе
7
Писарро
7
Писарро
9
Понсе
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
20
Виейринья
25
Састре
25
Састре
20
Виейринья
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
77
Десподов
11
Тайсон
11
Тайсон
77
Десподов
38
Саматта
23
Брэндон
23
Брэндон
38
Саматта
Остались в запасе
АЕК
ПАОК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча АЕК - ПАОК
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Felix Brych, Germany
Стадион:
ОПАП Арена
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