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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панатинаикос
ПАОК - Панатинаикос: обзор матча 15 мая 2024
ПАОК
15.05.2024, среда, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 9 тур
4 : 1
Завершен
Панатинаикос
37'
Тайсон
72'
А. Живкович (П)
89'
Виейринья
90+2'
А. Живкович
78'
А. Еремеефф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Панатинаикос
ГОЛ! 4:1!
А. Живкович
90'
+2
Желтая карточка
М. Саматта
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Виейринья
Пас отдал
А. Живкович
89'
89'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
А. Гнезда Черин
87'
Желтая карточка
Ф. Младенович
85'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Бернард
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
81'
Замена
Виейринья
️️️️
К. Десподов
81'
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Еремеефф
Пас отдал
Ф. Младенович
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Живкович
72'
70'
Желтая карточка
Т. Едвай
67'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Д. Мансини
67'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Т. Бакасетас
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
66'
Замена
А. Живкович
️️️️
Тайсон
66'
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
(К)
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
21
Рубен Перес
(К)
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Зека
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
21
Баба
17
Кастро
3
Кулиеракис
94
Кедзиора
21
Оздоев
8
Мейте
99
Мург
77
Десподов
23
Брэндон
11
Тайсон
2-1-3-3-1
12
Лодыгин
27
Коцирас
4
Едвай
15
Арао
21
Перес
27
Хуанкар
22
Гнезда Черин
7
Мансини
9
Бакасетас
11
Бернард
99
Шпорар
77
Десподов
20
Виейринья
20
Виейринья
77
Десподов
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
11
Тайсон
14
Живкович
14
Живкович
11
Тайсон
23
Брэндон
25
Саматта
25
Саматта
23
Брэндон
7
Мансини
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
7
Мансини
11
Бернард
52
Вилена
52
Вилена
11
Бернард
22
Гнезда Черин
18
Лимниос
18
Лимниос
22
Гнезда Черин
9
Бакасетас
19
Еремеефф
19
Еремеефф
9
Бакасетас
Остались в запасе
ПАОК
Панатинаикос
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
6
Зека
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
6
Зека
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча ПАОК - Панатинаикос
1
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
12
Офсайды
1
0
Количество передач
241
675
Сейвы
2
2
Точность передач %
65
87
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Тумба
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