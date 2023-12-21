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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - ПАОК
Кифисиас - ПАОК: обзор матча 21 декабря 2023
Кифисиас
21.12.2023, четверг, 21:00
Греция. Суперлига, 15 тур
0 : 6
Завершен
ПАОК
28'
Брэндон
34'
К. Десподов
52'
Т. Мург
72'
М. Оздоев
80'
Т. Циггарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - ПАОК
Замена
И. Илиев
️️️️
М. Крисиума
82'
80'
ГОЛ! 0:5!
Т. Циггарас
76'
Замена
С. Цимас
️️️️
Т. Мург
74'
Замена
М. Антонио
️️️️
М. Оздоев
74'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Р. Соареш
74'
Замена
Т. Циггарас
️️️️
С. Мейте
74'
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
72'
ГОЛ! 0:4!
М. Оздоев
Пас отдал
К. Десподов
Замена
М. Гобельич
️️️️
Лумор
61'
52'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мург
Пас отдал
К. Десподов
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Десподов
28'
ГОЛ! 0:1!
Брэндон
Пас отдал
К. Десподов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
15
Лумор
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
6
Antonis Papasavvas
(К)
ЦП
16
Матеус Крисиума
ПВ
7
Андреас Тетте
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
(К)
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
29
Лука Цапан
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
5
Nikolaos Peios
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
23
Тьеви
ПВ
33
N. Andereggen
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
3-2-2-1-3
4
Ботиа
4
Ландре
2
15
Лумор
21
Масурас
60
6
16
Крисиума
9
Ожегович
15
7
Тетте
4-3-2-1
24
Котарски
25
Састре
5
Троост-Эконг
5
Михайлидис
55
Соареш
21
Оздоев
8
Мейте
99
Мург
77
Десподов
45
Константелиас
23
Брэндон
15
Лумор
77
Гобельич
77
Гобельич
15
Лумор
16
Крисиума
73
Илиев
73
Илиев
16
Крисиума
55
Соареш
21
Баба
21
Баба
55
Соареш
21
Оздоев
8
Антонио
8
Антонио
21
Оздоев
8
Мейте
5
Циггарас
5
Циггарас
8
Мейте
23
Брэндон
38
Саматта
38
Саматта
23
Брэндон
99
Мург
9
Цимас
9
Цимас
99
Мург
Остались в запасе
Кифисиас
ПАОК
33
N. Andereggen
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
29
Лука Цапан
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
5
Nikolaos Peios
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
33
N. Andereggen
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
29
Лука Цапан
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
5
Nikolaos Peios
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Кифисиас - ПАОК
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
2
12
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
4
Нарушения
15
16
Офсайды
4
6
Количество передач
270
647
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
89
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Poulikidis, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
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