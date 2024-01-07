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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАОК
Арис - ПАОК: обзор матча 07 января 2024
Арис
07.01.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
ПАОК
46'
М. Сулейманов
59'
К. Саверио
75'
А. Рахман Баба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - ПАОК
Замена
Ф. Феррари
️️️️
Л. Морон
90'
+5
Замена
Л. Роуз
️️️️
J. Jules Mvondo
90'
+5
Замена
А. Самора
️️️️
М. Сулейманов
90'
+5
Желтая карточка
В. Дарида
90'
Желтая карточка
J. Jules Mvondo
88'
88'
Желтая карточка
Тайсон
81'
Замена
С. Цимас
️️️️
Брэндон
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Н. Джурасек
81'
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Рахман Баба
Пас отдал
Ш. Шваб
68'
Замена
Ж. Састре
️️️️
Виейринья
68'
Замена
А. Живкович
️️️️
К. Десподов
67'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
С. Мейте
65'
Желтая карточка
М. Оздоев
ГОЛ! 2:0!
К. Саверио
Пас отдал
Л. Морон
59'
48'
Желтая карточка
С. Мейте
ГОЛ! 1:0!
М. Сулейманов
Пас отдал
К. Саверио
46'
6'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
(К)
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
(К)
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
4-1-2-1-2
1
33
Монтойя
14
Брабец
4
Фабиано
28
Одубайо
30
Джурасек
16
Дарида
30
19
Саверио
80
Морон
93
Сулейманов
4-3-1-2
24
Котарски
94
Кедзиора
3
Кулиеракис
20
Виейринья
21
Баба
21
Оздоев
8
Мейте
99
Мург
77
Десподов
11
Тайсон
23
Брэндон
80
Морон
26
Феррари
26
Феррари
80
Морон
30
31
Роуз
31
Роуз
30
30
Джурасек
8
Дукур
8
Дукур
30
Джурасек
93
Сулейманов
10
Самора
10
Самора
93
Сулейманов
20
Виейринья
25
Састре
25
Састре
20
Виейринья
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
8
Мейте
22
Шваб
22
Шваб
8
Мейте
23
Брэндон
9
Цимас
9
Цимас
23
Брэндон
Остались в запасе
Арис
ПАОК
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
Главный тренер
Алан Пардью
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Арис - ПАОК
2
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
20
12
Офсайды
3
2
Количество передач
331
466
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
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