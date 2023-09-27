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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Волос
ПАОК - Волос: обзор матча 27 сентября 2023
ПАОК
27.09.2023, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Волос
45+1'
Т. Мург
56'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Волос
Замена
С. Цимас
️️️️
М. Саматта
81'
80'
Замена
К. Асланидис
️️️️
Т. Цоканис
67'
Замена
П. Мораитис
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
67'
Замена
Д. Метаксас
️️️️
М. Комба
Замена
М. Оздоев
️️️️
Ш. Шваб
66'
Замена
К. Десподов
️️️️
А. Живкович
66'
ГОЛ! 2:0!
М. Саматта
56'
56'
Замена
А. Калогеропулос
️️️️
Н. Алхо
46'
Замена
А. Энгин
️️️️
А. Труй
ГОЛ! 1:0!
Т. Мург
Пас отдал
Тайсон
45'
+1
22'
Желтая карточка
С. Тахатос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Волос
17
Николай Алхо
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
80
Antonio Luna
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
8
Максимилиано Комба
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
18
Факундо Бертольо
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
4-4-2
24
Котарски
21
Баба
5
Троост-Эконг
3
Кулиеракис
25
Састре
22
Шваб
14
Живкович
99
Мург
5
Циггарас
38
Саматта
11
Тайсон
2-4-1-4
32
Тахатос
17
Алхо
35
Главчич
22
Труй
6
Цоканис
80
92
Корнетт
8
Комба
53
Махерас
11
Гарсия
21
22
Шваб
21
Оздоев
21
Оздоев
22
Шваб
14
Живкович
77
Десподов
77
Десподов
14
Живкович
38
Саматта
9
Цимас
9
Цимас
38
Саматта
17
Алхо
4
Калогеропулос
4
Калогеропулос
17
Алхо
6
Цоканис
4
Асланидис
4
Асланидис
6
Цоканис
8
Комба
21
Метаксас
21
Метаксас
8
Комба
22
Труй
17
Энгин
17
Энгин
22
Труй
11
Гарсия
45
Мораитис
45
Мораитис
11
Гарсия
Остались в запасе
ПАОК
Волос
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча ПАОК - Волос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
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