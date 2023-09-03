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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАОК
ОФИ - ПАОК: обзор матча 03 сентября 2023
ОФИ
03.09.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
ПАОК
90+7'
Л. Абанда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - ПАОК
Желтая карточка
Д. Тораль
90'
+10
ГОЛ! 1:0!
Л. Абанда
Пас отдал
Д. Тораль
90'
+7
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
83'
Замена
В. Лампропулос
️️️️
А. Каро
83'
76'
Замена
Виейринья
️️️️
Т. Кедзиора
76'
Замена
С. Цимас
️️️️
Т. Мург
Замена
Л. Абанда
️️️️
М. Бакич
74'
72'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
70'
Желтая карточка
С. Мейте
67'
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
67'
Замена
С. Мейте
️️️️
Ш. Шваб
67'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Р. Соареш
Замена
Н. Дико
️️️️
Л. Феллипе
66'
Замена
Д. Тораль
️️️️
А. Риера
66'
53'
Желтая карточка
А. Живкович
Желтая карточка
Т. Пасалидис
45'
+2
45'
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
Желтая карточка
М. Бакич
26'
Желтая карточка
Л. Фелипе Гальегос
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Христогеоргос
2
Вурос
2
Каро
64
Ларссон
58
Пасалидис
29
Мельядо
8
Гальегос
88
Бакич
4
Тораринссон
23
Риера
27
Феллипе
4-4-1-1
24
Котарски
94
Кедзиора
5
Михайлидис
5
Троост-Эконг
55
Соареш
22
Шваб
14
Живкович
99
Мург
21
Оздоев
45
Константелиас
23
Брэндон
88
Бакич
23
Абанда
23
Абанда
88
Бакич
2
Каро
24
Лампропулос
24
Лампропулос
2
Каро
23
Риера
21
Тораль
21
Тораль
23
Риера
27
Феллипе
12
Дико
12
Дико
27
Феллипе
8
Гальегос
10
Нейра
10
Нейра
8
Гальегос
55
Соареш
21
Баба
21
Баба
55
Соареш
94
Кедзиора
20
Виейринья
20
Виейринья
94
Кедзиора
22
Шваб
8
Мейте
8
Мейте
22
Шваб
23
Брэндон
38
Саматта
38
Саматта
23
Брэндон
99
Мург
9
Цимас
9
Цимас
99
Мург
Остались в запасе
ОФИ
ПАОК
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча ОФИ - ПАОК
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
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