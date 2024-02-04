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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАОК
Атромитос - ПАОК: обзор матча 04 февраля 2024
Атромитос
04.02.2024, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
ПАОК
89'
Ш. Шваб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - ПАОК
90'
+1
Желтая карточка
С. Мейте
89'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Шваб
Пас отдал
М. Саматта
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
85'
77'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
Замена
К. Ангильский
️️️️
Н. Вергос
76'
Замена
А. Кюн
️️️️
Г. Робай
76'
71'
Замена
К. Десподов
️️️️
А. Живкович
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
П. Кунде
68'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
D. Jubitana
61'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Т. Диркс
61'
60'
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
45'
+6
Желтая карточка
Брэндон
Желтая карточка
Л. Асеведо
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
(К)
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Андрия Живкович
(К)
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
4-3-3
16
Цинтотас
3
Атанасиу
44
2
Асеведо
28
Де Бок
25
Кунде
3
Эрлингмарк
11
9
Вергос
9
Робай
55
Диркс
4-4-2
24
Котарски
94
Кедзиора
25
Састре
3
Кулиеракис
21
Баба
8
Мейте
14
Живкович
99
Мург
21
Оздоев
23
Брэндон
11
Тайсон
9
Робай
30
Кюн
30
Кюн
9
Робай
11
10
Гонсалес
10
Гонсалес
11
25
Кунде
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
25
Кунде
9
Вергос
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Вергос
55
Диркс
30
Валенсия
30
Валенсия
55
Диркс
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
14
Живкович
77
Десподов
77
Десподов
14
Живкович
23
Брэндон
38
Саматта
38
Саматта
23
Брэндон
Остались в запасе
Атромитос
ПАОК
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Атромитос - ПАОК
2
2
Всего ударов по воротам
2
21
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
15
9
Офсайды
0
2
Количество передач
273
615
Точность передач %
64
87
Удары мимо ворот
2
12
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
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