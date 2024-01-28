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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панатинаикос
ПАОК - Панатинаикос: обзор матча 28 января 2024
ПАОК
28.01.2024, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Панатинаикос
43'
К. Десподов
56'
К. Десподов
51'
Т. Бакасетас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Панатинаикос
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
89'
88'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Д. Мансини
Замена
С. Цимас
️️️️
Брэндон
88'
79'
Желтая карточка
Бернард
Замена
М. Антонио
️️️️
Т. Мург
78'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
76'
Замена
А. Живкович
️️️️
К. Десподов
72'
65'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
64'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Г. Вагианнидис
ГОЛ! 2:1!
К. Десподов
Пас отдал
Тайсон
56'
Желтая карточка
Т. Мург
53'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Бакасетас
Желтая карточка
Тайсон
50'
46'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
А. Канталапьерда
46'
Замена
Бернард
️️️️
В. Уго
46'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
А. Еремеефф
ГОЛ! 1:0!
К. Десподов
Пас отдал
Тайсон
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
(К)
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
27
Яннис Коцирас
(К)
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
4-3-1-2
24
Котарски
21
Баба
25
Састре
3
Кулиеракис
94
Кедзиора
21
Оздоев
8
Мейте
99
Мург
77
Десподов
23
Брэндон
11
Тайсон
3-3-3-1
1
Дронговски
13
Вагианнидис
14
Уго
4
Едвай
27
Коцирас
15
Арао
37
Младенович
7
Мансини
9
Бакасетас
10
Канталапьерда
19
Еремеефф
99
Мург
8
Антонио
8
Антонио
99
Мург
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
23
Брэндон
9
Цимас
9
Цимас
23
Брэндон
19
Еремеефф
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
19
Еремеефф
7
Мансини
52
Вилена
52
Вилена
7
Мансини
10
Канталапьерда
31
Джуричич
31
Джуричич
10
Канталапьерда
14
Уго
11
Бернард
11
Бернард
14
Уго
13
Вагианнидис
18
Лимниос
18
Лимниос
13
Вагианнидис
Остались в запасе
ПАОК
Панатинаикос
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча ПАОК - Панатинаикос
3
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
15
Офсайды
5
2
Количество передач
310
491
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Тумба
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