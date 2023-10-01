Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАОК
Панатинаикос - ПАОК: обзор матча 01 октября 2023
Панатинаикос
01.10.2023, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 2
Завершен
ПАОК
32'
С. Паласиос
90+6'
А. Еремеефф
19'
Брэндон
58'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - ПАОК
ГОЛ! 2:2!
А. Еремеефф
Пас отдал
Ф. Младенович
90'
+6
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
90'
+3
84'
Замена
Т. Мург
️️️️
Тайсон
Замена
Ф. Младенович
️️️️
Хуанкар
82'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Ф. Иоаннидис
82'
77'
Желтая карточка
Д. Котарски
Замена
Т. Вилена
️️️️
А. Гнезда Черин
77'
72'
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
71'
Замена
С. Мейте
️️️️
Ш. Шваб
Замена
Д. Мансини
️️️️
С. Паласиос
70'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Ф. Джуричич
70'
62'
Замена
К. Десподов
️️️️
Я. Константелиас
62'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Т. Циггарас
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Живкович
Пас отдал
Тайсон
54'
Желтая карточка
Ш. Шваб
Желтая карточка
Ф. Джуричич
48'
45'
+2
Желтая карточка
Тайсон
44'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
ГОЛ! 1:1!
С. Паласиос
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
Брэндон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Зека
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3-1-2-3-1
91
Бриноли
4
Едвай
4
Шенкевельд
27
Коцирас
15
Арао
22
Гнезда Черин
27
Хуанкар
11
Бернард
31
Джуричич
34
Паласиос
7
Иоаннидис
4-3-1-2
24
Котарски
94
Кедзиора
5
Троост-Эконг
3
Кулиеракис
21
Баба
22
Шваб
5
Циггарас
14
Живкович
45
Константелиас
11
Тайсон
23
Брэндон
27
Хуанкар
37
Младенович
37
Младенович
27
Хуанкар
22
Гнезда Черин
52
Вилена
52
Вилена
22
Гнезда Черин
31
Джуричич
7
Вербич
7
Вербич
31
Джуричич
34
Паласиос
7
Мансини
7
Мансини
34
Паласиос
7
Иоаннидис
19
Еремеефф
19
Еремеефф
7
Иоаннидис
5
Циггарас
21
Оздоев
21
Оздоев
5
Циггарас
22
Шваб
8
Мейте
8
Мейте
22
Шваб
11
Тайсон
99
Мург
99
Мург
11
Тайсон
45
Константелиас
77
Десподов
77
Десподов
45
Константелиас
23
Брэндон
38
Саматта
38
Саматта
23
Брэндон
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАОК
12
Юрий Лодыгин
ВР
21
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Иван Йованович
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
21
Рубен Перес
ЦП
6
Зека
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Панатинаикос - ПАОК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Тиагу Мартинш
(Оэйраш)
Стадион:
Апостолос Николаидис
Новости команд
Все
Панатинаикос
ПАОК
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+