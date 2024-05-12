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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Олимпиакос
ПАОК - Олимпиакос: обзор матча 12 мая 2024
ПАОК
12.05.2024, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 5 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
26'
Тайсон
65'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Олимпиакос
Желтая карточка
К. Десподов
90'
+2
89'
Желтая карточка
П. Рецос
Замена
М. Оздоев
️️️️
Ш. Шваб
80'
Замена
К. Десподов
️️️️
А. Живкович
75'
74'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Шикинью
66'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Ж. Мартинш
ГОЛ! 2:0!
А. Живкович
65'
62'
Желтая карточка
Куини
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
59'
Желтая карточка
Брэндон
57'
54'
Желтая карточка
Д. Карму
49'
Желтая карточка
Д. Поденсе
Желтая карточка
Ш. Шваб
49'
46'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Г. Масурас
46'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
Ф. Наварро
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
Пас отдал
А. Живкович
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
(К)
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
(К)
ЛВ
32
Сантьяго Хецце
ОП
6
Андре Орта
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
21
Баба
25
Састре
3
Кулиеракис
94
Кедзиора
22
Шваб
8
Мейте
14
Живкович
45
Константелиас
23
Брэндон
11
Тайсон
4-1-1-3-1
19
Цолакис
17
Куини
45
Рецос
6
Карму
23
Родиней
32
Хецце
6
Орта
10
Мартинш
22
Шикинью
7
Масурас
9
Наварро
22
Шваб
21
Оздоев
21
Оздоев
22
Шваб
14
Живкович
77
Десподов
77
Десподов
14
Живкович
23
Брэндон
25
Саматта
25
Саматта
23
Брэндон
22
Шикинью
12
Карвалью
12
Карвалью
22
Шикинью
10
Мартинш
7
Фортунис
7
Фортунис
10
Мартинш
9
Наварро
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
9
Наварро
7
Масурас
11
Поденсе
11
Поденсе
7
Масурас
Остались в запасе
ПАОК
Олимпиакос
12
Живко Живкович
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
65
A. Androutsos
ЦЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
Остались в запасе
65
A. Androutsos
ЦЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча ПАОК - Олимпиакос
3
4
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
11
Офсайды
4
2
Количество передач
329
431
Сейвы
3
0
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Тумба
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