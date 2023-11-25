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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Пансерраикос
ПАОК - Пансерраикос: обзор матча 25 ноября 2023
ПАОК
25.11.2023, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 12 тур
5 : 0
Завершен
Пансерраикос
21'
М. Оздоев
28'
Т. Мург
71'
Т. Мург
74'
А. Чован (АГ)
80'
Р. Соареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Пансерраикос
ГОЛ! 5:0!
Р. Соареш
80'
Замена
С. Цимас
️️️️
Т. Мург
77'
Замена
Виейринья
️️️️
Ж. Састре
77'
76'
Замена
A. Maskanakis
️️️️
С. Мургос
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
А. Чован
74'
ГОЛ! 3:0!
Т. Мург
71'
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
68'
Замена
С. Мейте
️️️️
М. Оздоев
68'
63'
Замена
Ж. Машарипов
️️️️
П. Стайкос
46'
Замена
К. Тимианис
️️️️
М. Томас
ГОЛ! 2:0!
Т. Мург
Пас отдал
Тайсон
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Оздоев
Пас отдал
Тайсон
21'
21'
Замена
П. Делигианнидис
️️️️
Т. Авлонитис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Штефан Шваб
(К)
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
17
Костас Пилеас
ЛЗ
3
S. Petavrakis
(К)
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Матиас Томас
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Пансерраикос
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
17
A. Maskanakis
ЦП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
55
Соареш
5
Троост-Эконг
5
Михайлидис
25
Састре
21
Оздоев
22
Шваб
99
Мург
77
Десподов
23
Брэндон
11
Тайсон
3-2-1-2-1
1
Чован
3
31
Бергстрем
5
Авлонитис
27
Данкерлуи
17
Пилеас
26
Стайкос
11
Мургос
10
Томас
14
25
Састре
20
Виейринья
20
Виейринья
25
Састре
21
Оздоев
8
Мейте
8
Мейте
21
Оздоев
99
Мург
9
Цимас
9
Цимас
99
Мург
23
Брэндон
38
Саматта
38
Саматта
23
Брэндон
11
Мургос
17
17
11
Мургос
5
Авлонитис
64
Делигианнидис
64
Делигианнидис
5
Авлонитис
26
Стайкос
10
Машарипов
10
Машарипов
26
Стайкос
10
Томас
8
Тимианис
8
Тимианис
10
Томас
Остались в запасе
ПАОК
Пансерраикос
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
6
Angelos Oikonomou
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
6
Angelos Oikonomou
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча ПАОК - Пансерраикос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Katsikogiannis, Greece
Стадион:
Тумба
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