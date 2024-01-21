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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ПАОК
Волос - ПАОК: обзор матча 21 января 2024
Волос
21.01.2024, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 19 тур
1 : 5
Завершен
ПАОК
58'
М. Делетич
22'
К. Десподов
45+1'
Т. Мург
51'
К. Десподов
71'
Тайсон
89'
С. Цимас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - ПАОК
90'
Замена
Т. Циггарас
️️️️
С. Мейте
89'
ГОЛ! 1:5!
С. Цимас
Пас отдал
Тайсон
Желтая карточка
П. Мораитис
80'
Замена
Д. Метаксас
️️️️
Ж. Баррьентос
79'
76'
Замена
С. Цимас
️️️️
Брэндон
76'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
71'
ГОЛ! 1:4!
Тайсон
Пас отдал
А. Живкович
68'
Замена
М. Антонио
️️️️
Т. Мург
68'
Замена
А. Живкович
️️️️
К. Десподов
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Т. Цоканис
62'
ГОЛ! 1:3!
М. Делетич
Пас отдал
Н. Главчич
58'
51'
ГОЛ! 0:3!
К. Десподов
Пас отдал
Т. Мург
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
A. Luna
46'
Замена
Ф. Кицос
️️️️
А. Калогеропулос
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Т. Мург
Желтая карточка
А. Калогеропулос
37'
26'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Десподов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
4
Luka Racic
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
6
Тасос Цоканис
(К)
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
(К)
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Волос
3
Фотис Кицос
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
3-5-1-1
12
4
4
Калогеропулос
16
22
Мигас
80
6
Цоканис
14
Баррьентос
35
Главчич
7
Делетич
45
Мораитис
4-3-1-2
24
Котарски
94
Кедзиора
25
Састре
5
Михайлидис
21
Баба
21
Оздоев
8
Мейте
99
Мург
77
Десподов
23
Брэндон
11
Тайсон
4
Калогеропулос
3
Кицос
3
Кицос
4
Калогеропулос
6
Цоканис
18
Бертольо
18
Бертольо
6
Цоканис
14
Баррьентос
21
Метаксас
21
Метаксас
14
Баррьентос
80
78
Ассеннун
78
Ассеннун
80
99
Мург
8
Антонио
8
Антонио
99
Мург
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
8
Мейте
5
Циггарас
5
Циггарас
8
Мейте
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
23
Брэндон
9
Цимас
9
Цимас
23
Брэндон
Остались в запасе
Волос
ПАОК
17
Николай Алхо
ЦЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
31
Андре Рикарду
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
17
Николай Алхо
ЦЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
31
Андре Рикарду
АП
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Волос - ПАОК
2
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
22
11
Офсайды
1
0
Количество передач
268
474
Сейвы
2
1
Точность передач %
70
79
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Katsikogiannis, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
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