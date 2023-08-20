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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Астерас
ПАОК - Астерас: обзор матча 20 августа 2023
ПАОК
20.08.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Астерас
22'
Т. Мург
54'
А. Живкович
59'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Астерас
Желтая карточка
Р. Соареш
90'
Замена
К. Яксис
️️️️
Ш. Шваб
85'
Замена
С. Цимас
️️️️
М. Саматта
85'
82'
Замена
️️️️
Д. Кармона
78'
Желтая карточка
Х. Мунафо
75'
Замена
В. Манцис
️️️️
Х. Мирителло
75'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Сито
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
74'
Замена
И. Насберг
️️️️
У. Троост-Эконг
64'
ГОЛ! 3:0!
А. Живкович
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Живкович
54'
Желтая карточка
Тайсон
45'
+4
41'
Пенальти не реализован!
Х. Мирителло
ГОЛ! 1:0!
Т. Мург
Пас отдал
Ш. Шваб
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
18
Факундо Бертольо
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
31
Андре Рикарду
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Астерас
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
4-4-2
24
Котарски
55
Соареш
5
Троост-Эконг
5
Михайлидис
20
Виейринья
99
Мург
21
Оздоев
14
Живкович
22
Шваб
23
Брэндон
11
Тайсон
3-2-2-1-2
1
Пападопулос
19
Кастаньо
2
Кармона
69
Алагбе
87
Жуканович
24
Альварес
18
Бертольо
8
Мунафо
40
Сито
20
Кальцас
9
Мирителло
5
Троост-Эконг
37
Насберг
37
Насберг
5
Троост-Эконг
22
Шваб
38
Яксис
38
Яксис
22
Шваб
23
Брэндон
38
Саматта
38
Саматта
23
Брэндон
Саматта
9
Цимас
9
Цимас
Саматта
40
Сито
7
Бартоло
7
Бартоло
40
Сито
9
Мирителло
14
Манцис
14
Манцис
9
Мирителло
Остались в запасе
ПАОК
Астерас
12
Живко Живкович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
45
Яннис Константелиас
АП
31
Андре Рикарду
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
45
Яннис Константелиас
АП
31
Андре Рикарду
АП
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча ПАОК - Астерас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
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