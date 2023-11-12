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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панетоликос
ПАОК - Панетоликос: обзор матча 12 ноября 2023
ПАОК
12.11.2023, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Панетоликос
26'
М. Саматта
36'
А. Живкович
20'
П. Силва Торрехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Панетоликос
Замена
Виейринья
️️️️
А. Живкович
90'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
77'
Замена
Брэндон
️️️️
М. Саматта
76'
74'
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Ж. Педру
73'
Замена
S. Diaz
️️️️
И. Хадзитеодоридис
Желтая карточка
Я. Михайлидис
67'
65'
Желтая карточка
М. Оиконому
Замена
К. Десподов
️️️️
Т. Мург
64'
60'
Замена
М. Оиконому
️️️️
А. Малис
46'
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Г. Лиавас
ГОЛ! 2:1!
А. Живкович
Пас отдал
Ж. Састре
36'
Желтая карточка
Т. Мург
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Саматта
Пас отдал
Ж. Састре
26'
25'
Желтая карточка
Г. Лиавас
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Силва Торрехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Андрия Живкович
(К)
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
47
Александрос Малис
(К)
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
99
Факундо Перес
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
8
S. Diaz
ЦФ
4-4-1-1
24
Котарски
55
Соареш
25
Састре
5
Михайлидис
94
Кедзиора
21
Оздоев
14
Живкович
99
Мург
8
Мейте
45
Константелиас
38
Саматта
3-2-2-1-1
1
Капино
2
47
Малис
5
Младен
54
Лиавас
12
Хадзитеодоридис
99
Перес
27
Шенгелия
10
Дуарте
45
Педру
14
Живкович
20
Виейринья
20
Виейринья
14
Живкович
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
99
Мург
77
Десподов
77
Десподов
99
Мург
38
Саматта
23
Брэндон
23
Брэндон
38
Саматта
12
Хадзитеодоридис
8
8
12
Хадзитеодоридис
47
Малис
6
Оиконому
6
Оиконому
47
Малис
45
Педру
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
45
Педру
54
Лиавас
35
Мавриас
35
Мавриас
54
Лиавас
Остались в запасе
ПАОК
Панетоликос
12
Живко Живкович
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАОК - Панетоликос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Rafail Tsiaras, Greece
Стадион:
Тумба
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